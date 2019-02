'Bloco da Gigante' promete agitar o Carnaval em Manaus

A diversão é garantida, pois as atrações vão apresentar desde as tradicionais marchinhas, passando por samba de enredos, samba de raiz | Foto: Divulgação

Manaus - A “Gigantes do Morro”, torcida organizada da Reino Unido da Liberdade, Escola de Samba Tricampeã do Grupo Especial do Carnaval de Manaus, promete movimentar sua nova quadra com o 1° “Bloco da Gigantes”, que acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 21h, com diversas atrações como Uendel Pinheiro, Vanessa Auzier, Cauxi Eletrizado, DJ Rafa Militão, George Japa, Pororoca Atômica e claro, a Bateria Furiosa.

O Carnaval 2019 só acontece em Março, mas o clima de folia e alegria já vem sendo notado desde janeiro, quando os primeiros ensaios oficiais das Escolas de Samba de Manaus iniciaram seus trabalhos e as festas paralelas como feijoadas, bailes e bloquinhos entraram no calendário para aquecer os ares do período momesco.

A nova quadra, batizada de Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes, com seu amplo espaço, receberá um palco central 360°, com sonorização e iluminação especiais, proporcionando conforto e boa visibilidade para todos os brincantes que estiverem na pista e uma visão privilegiada para quem estiver na área VIP e camarotes.

A diversão é garantida, pois as atrações vão apresentar desde as tradicionais marchinhas, passando por samba de enredos, samba de raiz, partido alto, pagode e outros gêneros em ritmo de folia, como funk, arrocha e sertanejo.

A melhor dica é estar preparado para se divertir e ir com uma roupa leve, tênis, acessórios e cheio de energia para curtir o evento com muita alegria. Os ingressos já estão à venda na Barbearia Andrade (Rua São Pedro, Morro da Liberdade) e no Espaço GM (Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes - Nova Quadra da Reino).

Serviço

O que: Bloco da Gigantes.

Quando: 22 de Fevereiro – a partir das 21h.

Onde: Terreirão do Samba Mãe Zulmira Gomes – Quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade.

Quanto: ✔ Pista R$ 10,00 ✔ Pista com CANECA R$ 15,00.✔ ÁREA VIP PROMOCIONAL COM OPEN BAR E CANECA R$ 60,00 (Open Bar das 21h às 02h cerveja, água e refrigerante).✔ Camarote R$ 30,00 por pessoa.

Informações: (92) 9 9323-4502 / 9 9366-2381 / 9 8130-9836.

