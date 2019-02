Manaus terá folia para crianças e pets com desfile de fantasias

Manaus - As crianças e os pets terão mais uma opção para aproveitar a folia carnavalesca. O Amazonas Shopping promove, nos próximos dias 2 e 3 de março, a terceira edição do Baile de Carnaval Kids do centro de compras. Este ano, os pets também vão ganhar uma programação especial. Na terça-feira de Carnaval (5), os bichinhos de estimação poderão divertir-se no primeiro baile pet do Amazonas Shopping. Os eventos são gratuitos.

Os foliões mirins serão animados ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas e músicas infantis. Além disso, a criançada poderá liberar a criatividade, em oficinas de pintura e de confecção de adereços. Outra atração é o palhaço, que comandará as brincadeiras. Um dos pontos altos da festa será o tradicional concurso de fantasias.

O Baile de Carnaval Kids acontecerá na Praça Central de Eventos do Amazonas Shopping. No sábado (2) a festa será das 10h às 14h, e no domingo (03), das 12h às 16h.

O Baile Pet do Amazonas Shopping, na sua primeira edição, vem com uma programação que inclui desfile de fantasias, brincadeiras e concurso para identificar o animal que mais parece com o dono. O Baile Pet será no dia 05 de março, das 12h às 16h.

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, informa que, durante os três dias de festa, será montada uma estrutura especial na Praça Central de Eventos, com barracas para venda de alimentos, bebidas e adereços carnavalescos. “São eventos planejados e preparados para divertir toda a família”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

