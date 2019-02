Banda 'Meia Noite Acaba' reúne mistura de ritmos em Manaus

Manaus - A banda da roda de samba “Meia Noite Acaba” acontece neste sábado (23), na Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras, a partir das 17h. O show, com entrada gratuita até às 18h, será realizado na roda de samba que leva o mesmo nome.

Sucessos do ritmo da folia serão apresentados com os shows de Uendel Pinheiro, Jyou Guerra, George Japa e o Rei do Arrocha, Guto Lima. Os músicos irão fazer uma mistura de ritmos com sertanejo, forró, arrocha e muito samba, além de pagode e marchinhas. No repertório estão canções de artistas como Ferrugem, Gusttavo Lima, Aviões do Forró, entre outros gêneros.

Os ingressos custam R$20. Para reservas e informações basta ligar para o telefone: 98409-6575.

*Com informações da assessoria

