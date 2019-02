14 bandas e blocos de rua agitam o fim de semana em Manaus

Todos os eventos são gratuitos | Foto: Divulgação

Manaus - Dando continuidade ao período carnavalesco, mais 14 blocos promovem seus eventos neste fim de semana com apoio da Prefeitura de Manaus. Além das tradicionais bandas do Centro da Cidade, o público também cairá na folia nas Zonas Norte, Leste, Oeste e Sul. Todos os eventos são gratuitos.

Chegando a sua 13ª edição, no sábado (23), a Banda do Tracajá, que acontecerá na rua Dublin, Planalto, zona Centro-Oeste, a partir das 16h, levará o tema “Meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ou não”. Para Fabiano Castro, um dos organizadores da banda, o tema deste ano reflete sobre as convenções de cores e a relação sexo-gênero.

“Não é a cor que diferencia ninguém na questão da sexualidade, sendo assim, devemos respeitar a diversidade. A Banda do Tracajá normalmente recebe um público de aproximadamente duas mil pessoas e atrai crianças, jovens, idosos e todos os foliões que queiram conhecer nossa festa”, disse.

Castro relembrou que o nome “Tracajá” foi idealizado por um dos fundadores da banda, que havia morado em Macapá (AP) e conhecia uma micareta naquela cidade que levava o nome do quelônio. “Com isso todos os envolvidos da banda concordaram em ter o nome e, também porque queríamos que fosse algo mais regional”, enfatizou.

Ainda na programação de sábado, o Bloco Carnavalesco Fura Olho está marcado para acontecer às 16h, na rua do Comércio, no bairro Japiim 2. E a folia seguirá nas demais zonas da cidade, como a Banda da Bica (Sul), Banda da Difusora (Sul), Banda 13 de Maio (Sul), Bloco do Pagode dos Primos (Centro-Oeste), Bloco do Mazon (Norte), Bloco Carnavalesco Gaiola das Loucas (Norte) e Banda Mauazinho na Folia (Sul).

Domingo

Já no domingo (24), a folia começará cedo na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos. Com início a partir das 10h e festa prevista para terminar por volta de 0h, a Banda da Bhaixa da Hégua trará como tema para este ano “A Hégua, rainha do carnaval da zona Sul”.

Ainda na tarde de domingo, o público também poderá curtir mais uma banda que também é tradição na cidade, a Banda do Boulevard, que acontecerá a partir das 15h30, na avenida Boulevard Álvaro Maia, no bairro Centro. Em sua 32ª edição, o evento terá como tema para este ano: “Sou diferente, Somos Iguais”.

Ao longo da tarde, a programação continuará nas demais regiões da cidade com a Banda do Papa Sopa (Centro-Sul), Banda da Paz (Centro-oeste) e o Bloco Amigos da Vitória Régia (Leste).

A programação completa está disponível no Portal Viva Manaus, por meio do link: www.vivamanaus.com/carnaval2019.

