Magdalena Arce Daou recebe mega festa de Carnaval nesta sexta

Manaus - A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) participará da 8ª edição do Baile de Carnaval do Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. O ‘Família na Folia’, que este ano tem como tema “Enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e IST’s”, inicia às 16h com o baile infantil.

“Teremos o baile infantil e o baile Família na Folia, onde premiaremos as melhores fantasias, os reis e rainhas de cada baile, além das inúmeras atividades que nós estamos preparando”, explicou Márcia Azevedo, uma das organizadoras da folia.

As Organizações de Sociedade Civil (OSCs) que recebem o fomento da Seped, como a Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas (Adiam) e a Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais (AAPNE) já confirmaram presença no evento, bem como a banda do Abrigo Moacyr Alves (AMA), que será uma das atrações musicais do baile de carnaval.

“É muito importante que nos enxerguem também como alguém que vive com alegria. Não são as deficiências que nos deixam tristes, mas o preconceito e o desrespeito às nossas leis”, ressaltou a titular da Seped, Viviane Lago Lima.

Programação

A programação do baile de carnaval do Magdalena Arce Daou será dividida em dois momentos. O primeiro, que inicia às 16h com término previsto às 18h é destinado ao público infantil, com a escolha das três melhores fantasias, sorteio de brindes e apresentações de bandas musicais.

O segundo momento, com início previsto às 18h, será voltado para toda a família e também premiará as três melhores fantasias, além da escolha da Musa do Baile. Farão parte da programação as escolas de samba Vila da Barra e Dragões do Império, do grupo Especial e de Acesso do Carnaval Oficial do Estado, respectivamente. O evento encerra às 22h.

