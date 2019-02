Polícia Militar divulga dicas de segurança para o período de Carnaval

Aos que vão consumir bebidas alcoólicas, a PMAM orienta a não dirigir e pede que façam uso dos aplicativos de transporte ou táxis | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) intensificou o policiamento ostensivo nas ruas da capital e interior durante os eventos carnavalescos para assegurar que tudo transcorra dentro da normalidade. A PMAM também orienta a população em relação a algumas precauções que podem contribuir para que todos brinquem o Carnaval de forma mais segura.

Uma das orientações que os foliões devem estar atentos é levar para as festas apenas a quantia de dinheiro necessária, principalmente nas festas abertas e em locais de grande aglomeração. Também é preciso ficar atento quando for precisar usar o telefone celular.

A PMAM orienta que o cidadão olhe em volta e se certifique que está em um lugar seguro para uso do aparelho. Caso as pessoas levem crianças para os eventos, é aconselhável que se coloque um crachá de identificação em volta do pescoço, contendo o nome, sobrenome e número de telefone dos pais ou responsáveis.

Aos que vão consumir bebidas alcoólicas, a PMAM orienta a não dirigir e pede que façam uso dos aplicativos de transporte ou táxis. Outra opção é ter um amigo que não vai ingerir bebida alcoólica para dirigir. Usar cintos de segurança em todos os ocupantes do veículo e não falar ao celular quando estiver dirigindo também são cuidados importantes.

Policiamento

Ainda sobre as festas de rua, a Corporação orienta aos organizadores dos eventos que busquem as autorizações necessárias para que não haja impedimentos. Os organizadores devem seguir os procedimentos necessários para a segurança de todos.

Para garantir a presença da Polícia Militar, é necessário fazer uma solicitação por meio de um ofício protocolado na sede do Comando Geral, localizado no bairro Petrópolis, zona sul.

O protocolo deve ser remetido ao comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, com o máximo de antecedência em relação à data do evento. Deve ser informado o nome do evento, local, hora do início e término, estimativa de público, telefone fixo e móvel do solicitante com prévia das autorizações emitidas pela Vigilância Sanitária (DVISA), pelo Corpo de Bombeiros, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), além de abaixo-assinado dos moradores do local.

Os organizadores devem informar se haverá cobrança de ingresso ou qualquer outra fonte de lucro. Um croqui do local do evento deve ser enviado junto com o ofício. Também será necessário mencionar se haverá ou não emprego de seguranças privados.

Em caso de contratação de segurança privada, é necessário informar o quantitativo de profissionais, citar a empresa e apresentar documentos que mostrem que a situação da contratada é regular.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

6 dicas de saúde para os foliões aproveitarem o Carnaval

Carnaval: herpes genital está 'em alta' no Brasil, diz especialista