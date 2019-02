Em barracões, escolas de samba dão retoques finais para folia manauara

Manaus - A quase uma semana do desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval 2019, a movimentação dos artistas que fazem a folia acontecer na pista do Sambódromo de Manaus é grande. Como o ritmo rápido e cadente da bateria, a produção das alegorias dos oitos Grêmios Recreativos corre contra o tempo.

Cores e muito brilho dão o tom de alegria da maior festa brasileira. Artesãos e carnavalescos se preparam durante meses. Cada alegoria é confeccionada detalhadamente e recebe um toque especial, de acordo com o enredo, e este ano as escolas de samba de Manaus prometem grandes surpresas na avenida.

As escolas fazem uma mistura de tecidos, penas artificiais, lantejoulas e purpurinas para garantir a beleza nas apresentações. O Em Tempo esteve nesta sexta-feira (22) nos barracões das escolas, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, e conferiu de perto as novidades deste ano.

Unidos do Alvorada

Figuras japonesas vão compor o principal carro da Unidos da Alvorada | Foto: Ione Moreno





Comemorando 24 anos de existência em 2019 e em busca do seu primeiro título de campeã do Carnaval de Manaus, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Unidos do Alvorada traz para a avenida do samba com o tema: “All-in – Copag pra ver

. Na passarela do Samba, a Alvorada "dá as cartas”.

O carro abre alas da escola será a sensação na avenida. "De cara", numa mesclagem de vermelho com dourado, a escola apresenta a origem do baralho com muito brilho e personagens que retomam à China antiga.

Chineses foram os responsáveis pela criação do jogo | Foto: Ione Moreno





O artista Itamar Marinho, de 40 anos, está há três anos trabalhando na escola e garante grandes surpresas da Unidos do Alvorada na avenida.

"A expectativa é boa. Se comparado aos outros anos, em 2019 estamos bem adiantados. A grande surpresa está no nosso abre alas, que conta com um tripé para comissão de frente e haverá uma grande surpresa na junção desses elementos na avenida", disse Itamar. O profissional ainda revelou que os itens trarão movimentos que vão enlouquecer quem estiver no Sambódromo de Manaus no próximo dia 2 de março.

O Abre Alas da escola vai trazer surpresas com movimento para a avenida do samba | Foto: Ione Moreno





O carro destacado pelo artista tem 10 metros de comprimento, 20 de largura e 10 de altura com elementos que remetem a Copag, empresa pioneira na fabricação de baralho no Brasil, ao produto e sua origem. No total, a agremiação trará quatro carros alegóricos e um tripé.

Em outro carro, a Escola de Samba traz os diferentes modelos de cartas chinesas precursoras do baralho atual. Os modelos eram fabricados em pequenos retângulos alongados, com dimensões médias em torno de 10 x 2,5 cm. Os elementos do enredo destacados nesta alegoria também compõem as fantasias dos brincantes nas alas posteriores.

Em uma das alegorias, a escola vai trazer a personificação de uma grande cigana, que usa as cartas para revelar o futuro | Foto: Ione Moreno





A aderecista Bel Costa tem 39 anos e também está há três na Unidos do Alvorada. Ela é esposa de Itamar e são responsáveis pelas alegorias da escola.



"Ano passado, a nossa agremiação ficou em 3º lugar, mas agora nos buscamos e temos condições de conquistar o título de campeã do Carnaval de Manaus", disse.

O casal Itamar e Bel Costa estão há 3 anos na Unidos do Alvorada e querem levar o título de campeã | Foto: Ione Moreno









Gueixas, ciganas, ouros, paus, copas e espadas - os quatro símbolos do jogo - estão presentes nas fantasias coloridas que a escola vai trazer no Carnaval deste ano. A Unidos do Alvorada continua mobilizando a comunidade do bairro, por meio do amor e da dedicação à bandeira azul e branca.

Aparecida

Fazendo uma viagem pelo estado coirmão, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida terá 70 minutos para fazer uma grande homenagem ao Pará

.

A escola vai mergulhar nas lendas amazônicas, além de abordar a religiosidade do Círio de Nazaré | Foto: Márcio Melo





A escola vai mergulhar nas lendas amazônicas, além de abordar a religiosidade do Círio de Nazaré. As alegoria vão trazer elementos da cultura paraense, como o carimbó, o açaí, a castanha do Pará e tacacá. O clima de mistério e suspense sobre o que acontece dentro do galpão da Aparecida, não podem ser quebrados. A quantidade de carros alegóricos e as surpresas estão guardadas a sete chaves pela diretoria da escola. Entretanto, um dos shows do desfile será uma ala composta por metade de brincantes amazonenses e outra metade paraense.

"Mesmo com todas as dificuldades que o Carnaval de Manaus vem passando nos últimos anos, nós vamos fazer uma grande homenagem ao Pará", disse o presidente da escola, o jornalista Saulo Borges, na ocasião do lançamento do enredo.

Os artistas dão os últimos retoques nas alegorias | Foto: Márcio Melo

Dos primeiros habitantes do Pará, os Karajás, Kayapós, Araras, Arawetés, Mundurucus e Assurinis, aos conquistadores da terra que desencadearam diversos conflitos na região, a Aparecida vai mostrar a luta do povo paraense, a sua história. Uma real homenagem aos irmãos do estado vizinho. Atualmente, em Manaus, são mais de 600 mil paraenses contribuindo com suas tradições, cultura e música.

Aparecida promete muitas surpresas | Foto: Márcio Melo





As danças, as festas, a culinária e a história do Pará desde a época da fundação, assim como a extração da borracha, estarão representadas na avenida. O ápice do desfile deve ficar por conta do tributo à Nossa Senhora de Nazaré , a "Nazinha", como ela é chamada no Pará.

Vitória Régia

Os trabalho no barracão da "Verde e Rosa" estão a todo vapor | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





Apesar de ter bastante experiência no Carnaval local, o artista plástico do Grêmio Recreativo Escola de Samba Vitória Régia, Joilton Tavares, disse que está ansioso para ver a agremiação na avenida.

"Apesar de termos começado os trabalhos há apenas 18 dias, o barracão da escola está empenhado nas confecções das alegorias em busca de um excelente resultado na avenida. Estamos com uma equipe muito boa, composta por artistas de Parintins que estão levando os trabalhos de 6h da manhã até 22h. Vamos trazer quatro carros grandes, com esculturas imensas, que vão deixar o público surpreso".

Um dos carros terá a representação indígena | Foto: Ione Moreno





Em 2019, a agremiação do bairro Praça 14 de Janeiro traz como tema os 70 anos da Rede Calderaro de Comunicação. A história da empresa e o trabalho, que deixou um legado na comunicação amazonense, do jornalista Umberto Calderaro Filho serão abordados no enredo “Tinta nas veias, a verdade nas mãos: na Crítica de Calderaro ‘70 anos’ a voz de uma nação”.

As enormes alegorias e as alas trazem um "mergulho" no nascimento da Rede Calderaro, passando por sua consolidação no mercado, até os dias atuais onde jornalismo e tecnologia já andam de mãos dadas, compondo a magia da folia da "Verde e Rosa" deste ano.

Grandes araras rosas devem compor outro carro da Vitória Régia | Foto: Ione Moreno

Grande Família

Com o tema “Eu Quero É Ser Feliz”, o Grêmio Recreativo Escola de Samba A Grande Família leva ao público da Zona Leste a uma grande festa em homenagem ao empresário Murilo Rayol.

O tradicional galo da escola não pode faltar e mais uma vez está representando a força da agremiação em um dos carros | Foto: Ione Moreno





A "Vermelha e Branca" levará a história de Murilo Rayol como tema do grêmio e também como sinônimo de felicidade. O samba-enredo escolhido é dos compositores Chacal do Sax, Maestro Jota, Charles Garcia, Fred do Cavaco, Rilson Azamba e Aquiles Braga.

Vieram do Rio de Janeiro especialmente para o evento, Chacal Sax, Lucas de Moraes, André da mata, Ciganerey e Cleiton Marquez. No barracão da escola, o trabalho é frenético e as alegorias já ganham cor pelas mãos dos artistas.

Os artistas guardaram segredo sobre as novidades deste ano | Foto: Ione Moreno





O artista plástico Jhemison Cardoso, de 39 anos, diz que a Grande Família é uma das escolas mais adiantadas no processo criativo alegórico deste ano.

"Vamos representar o Murilo de diversas formas. Vamos ter o Murilo da música, o Murilo das rodas sociais, o Murilo das mulheres e a noite. Ele é uma figura emblemática no Amazonas, é um cara que tá sempre ajudando as pessoas. Começamos cedo a produção neste ano e acredito que até a próxima terça a nossa equipe já finalizou os trabalhos. A partir de terça faremos apenas as finalizações e no sábado vai cair no samba".

Um índio também é representado com um dos elementos do Amazonas | Foto: Ione Moreno

A Grande Família trará três carros e um módulo neste ano. Quatro mil pessoas devem descer a avenida do samba pulando o Carnaval. O tamanho das alegorias deve surpreender, segundo Jhemison.

"Já estamos em fase de acabamento, apenas decorando as alegorias. E eu acho que o trabalho tá muito bom e vai ser um belíssimo Carnaval. Os três carros são muito grandes, tanto para cima como de comprimento. Eles representam a grandiosidade da escola. As pessoas já se acostumaram com as novidades da Grande Família e, mais uma vez, nós vamos surpreender", destacou.

As guerreiras do Amazonas estarão representadas | Foto: Ione Moreno





Ainda segundo o artista plástico, o grêmio vai trazer os elementos da mitologia amazônica na composição de parte dos carros da escola. Icamiabas e até a iara serão alguns dos destaques a serem revelados na avenida do samba. Além disso, a escola aposta nas coreografias nas alegorias, sendo uma das agremiações pioneiras a apresentar o modelo no Estado.

O grêmio vai trazer os elementos da mitologia amazônica na composição de parte dos carros da escola | Foto: Ione Moreno





A história do empresário será contada pelas mais de 20 alas da Grande Família, um mergulho na vida de um folião convicto e da forma que ele mais gosta, numa grande festa. O empresário tem 40 anos de experiência no Carnaval carioca. Ele já passou pela Portela, Mangueira, União da Ilha, Salgueiro, Beija-Flor e A Grande Rio.

Mesmo distante, o amazonense nunca esqueceu as suas origens e é essa relação com o Norte e a folia que a Grande Família vai tratar na avenida.

Andanças de Ciganos

Com o "Sonho de quem quer ser um milionário", a Andanças de Cigano traz o brilho do ouro nas alegorias | Foto: Márcio Melo





Este ano, o Grêmio Recreativo Andanças de Ciganos traz o enredo "O Sonho de ser um milionário". Jorge Ricardo Castro da Silva, de 33 anos, é advogado, mas durante o mês de fevereiro deixa o setor jurídico para se dedicar ao que ama fazer: brincar e produzir o Carnaval. Ele, que é carnavalesco da escola no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, e da Dragões do Império, do Grupo de Acesso, já é reconhecido pelo talento e inovação.

"Esse ano a gente vem com uma escola grandiosa, começando pelo enredo que fala com quem quer ser um milionário".

O trabalho está sendo finalizado | Foto: Márcio Melo

Com história pela Balaku Blaku, Aparecida e Unidos do Alvorada, o advogado diz que a experiência em outras escolas foi importante para se tornar um carnavalesco. Segundo ele, escola vem com quatro carros alegóricos, um tripé para a comissão de frente e 18 alas divididas em quatro setores. O primeiro setor conta a história do dinheiro; o segundo setor fala sobre a luta sobre o fim da escravidão; o terceiro é irreverente e traz personagens da TV e do cinema, como o Tio Patinhas, e o quarto setor traz a esperança de crescimento pessoal, por meio da arte ou da sua profissão.

O trabalho está sendo finalizado sob a supervisão do carnavalesco | Foto: Márcio Melo





"Por fim a gente vem falando que a maior riqueza que podemos ter, como torcedor da Andanças de Ciganos, é o nosso pavilhão. É um grito de alerta pedindo um pouco mais de respeito com o Carnaval, dizendo que com ou sem dinheiro a gente vai brincar e fazer a folia acontecer", desabafou.

A escola será a segunda a se apresentar, por volta das 21h20, do dia 2 de março.

Primos da Ilha

Os preparativos estão acelerados na Primos da Ilha | Foto: Ione Moreno





Menos adiantada, o Grêmio Recreativo Primos da Ilha corre contra o tempo para preparar um grandioso desfile neste Carnaval. O parintinense Niel Martins também é dos artistas plásticos com anos de experiência na festa momesca e garante que a escola estará pronta no próximo dia 2 de março.

"Os preparativos estão acelerados porque o tempo está curto demais. Isso aconteceu porque a verba para fazer o Carnaval ainda não saiu. Mesmo na dificuldade, a escola está dando o seu melhor e a nossa equipe é bastante responsável. Vamos entregar um bom Carnaval até o dia do desfile".

Os artistas correm contra o tempo | Foto: Ione Moreno





Levantando a bandeira da luta contra o preconceito, a Primos da Ilha traz em 2019 o tema “Não queremos aceitação, queremos respeito. Quer falar de cura? Cure o seu preconceito”.



"O enredo fala de todos os tipos de preconceito, uma temática forte que deve marcar a folia na capital amazonense. Serão três carros alegóricos que vão levantar o público do Sambódromo contra o preconceito. Vão ser carros belíssimos e terão grandes surpresas, se preparem", alerta o artista.

A escola deve levar 2 mil brincantes para a avenida do samba | Foto: Ione Moreno





A escola deve levar 2 mil brincantes para a avenida do samba. A comunidade do São Francisco, bairro onde fica a quadra da agremiação, espera somar um título e campeã. Somando nove títulos ao longo de 29 anos de história no Carnaval de Manaus, a Primos da Ilha se prepara para abrir o Desfile das Escolas do Grupo Especial.

Reino Unido

A Reino Unido vem preparada para levar o tetra campeonato no Carnaval de Manaus | Foto: Ione Moreno





Esse ano a Reino Unido luta pelo título de tetra-campeã do Carnaval de Manaus. A diretora do barracão da Reino Unido da Liberdade, Leniura Melo, está confiante no resultado da escola e espera que o trabalho árduo dos artistas e de todos os componentes da escola seja revertido em mais um título no Carnaval de Manaus.

"Estamos bastante adiantados e acredito que até domingo já teremos finalizado o trabalho no barracão. Segundo e terça vamos fazer só os pequenos ajustes e aguardar o espetáculo na avenida do samba.

A grande surpresa deste ano ficará por conta dos movimentos especiais programados para todos os carros | Foto: Ione Moreno





A grande surpresa deste ano ficará por conta dos movimentos especiais programados para todos os carros e de presenças ilustres no desfile. Os nomes são guardados em segredo para não atrapalhar a desenvoltura da escola da Zona Sul.

A cultura afro, a comida, as danças e o negro serão representadas em 100% das alas e carros | Foto: Ione Moreno





A cultura afro, a comida, as danças e o negro serão representadas em 100% das alas e carros alegóricos da escola. Uma homenagem à personalidade responsável pelo primeiro título da escola em 1989, Mãe Zulmira, icônica Mãe de Santo do bairro Morro da Liberdade.

Os carros têm muitos detalhes e vão surpreender o público | Foto: Ione Moreno





Em 2019, a Reino Unido da Liberdade entra na disputa, buscando nas suas raízes afrodescendentes a força para levar o título de tetra-campeã com o tema ““Tambores, Crença e Costumes Afro-Brasileiros – A Benção Mãe Zulmira”

.



Vila da Barra

Para o artista Jonilton Cardoso, de 32 anos, a escola vai arrepiar até careca neste Carnaval | Foto: Ione Moreno

A expectativa para o Grêmio Recreativo Vila da Barra é grande. Vice-campeã do Carnaval em 2018, desbancando várias escolas tradicionais do Carnaval de Manaus, a "Onça Pintada" vem com tudo neste ano. São 2.700 pessoas invadindo o Sambódromo com as cores azul e amarelo.

A escola foi a última a apresentar o enredo, que aborda a "Sorte". De acordo com o presidente da agremiação, Apollo Ferreira, os foliões vão encontrar no desfile: trevos de quatro folhas, pés de coelho e outros amuletos.

O trabalho na "Onça Pintada" está a todo vapor | Foto: Ione Moreno





Para o artista Jonilton Cardoso, de 32 anos, a escola vai arrepiar até careca neste Carnaval.

"A escola está pronta, vem grande e vai surpreender muita gente. Já estamos com quase 80% das alegorias prontas e mesmo com a dificuldade, nós estamos conseguindo terminar os trabalhos".

A escola vai trazer o tema "Sorte" para o sambódromo | Foto: Ione Moreno

A escola iniciou os trabalhos há 35 dias e deve finalizar o último carro, de um total de três, na próxima sexta-feira (1°), um dia antes do desfile. Segundo Jonilton, todas as alegorias terão movimentos especiais durante a apresentação da Vila da Barra. "Vai ser uma surpresa atrás da outra", alerta o artista.

Leia mais

Carnaboi: conheça a festa que une tradição e folia no Amazonas

Veja as bandas e blocos de Carnaval em Manaus em 2019