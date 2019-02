Causa animal: pets caem na folia do Carnaval no 'Blocão da Bicharada'

O evento será realizado no CSU do Parque 10, das 16h às 20h. Para participar, o passaporte de entrada é a doação de 5 sachês para cachorro ou gato. | Foto: Reprodução/pixbay





Manaus - Quem disse que o Carnaval é curtição só para humanos? Os ‘amicats’ e ‘amicãos’ também têm direito de se divertir nessa época do ano. A Organização Bicho Amada (Oba) realiza, neste sábado (23), o Blocão da Bicharada para arrecadar fundos e continuar mantendo o trabalho de 15 anos da instituição pela causa animal.

O evento será realizado no CSU do Parque 10, das 16h às 20h. Para participar, o passaporte de entrada é a doação de cinco sachês para cachorro ou gato.

Nesta quinta edição do evento, os pets irão encantar a plateia ao mostrar seu estilo no desfile "Meu Pet na Folia". Um bazar beneficente e venda de guloseimas integram também a programação do bloco.

A diretora Ong, Jaqueline Lira confirmou que a diversão é garantida. “As pessoas participam, levam seus pet e se divertem muito. Realizamos esse evento para doar alguns animais do abrigo e angariar fundo para a manutenção deles".

Jaqueline também esclareceu que a causa animal, apesar de estar ganhando mais visibilidade e parceiros, ainda possui serviços que são custeados de maneira independente. Eventos como esse auxiliam para continuarem a oferecer um trabalho de qualidade para os animais.

"Temos parceria com a ração Confiança, que no fornece mensalmente o alimento, mas há outros custos, como por exemplo, medicamentos e vacinas. Precisamos vermifugar, castrar e, apesar de oferecermos esse serviço com preços acessíveis para a população, precisamos adquirir recursos para pagar os custos".

A OBA

A Organização Bicho Amado é uma entidade sem fins lucrativos que consiste em resgatar animais em situação de risco, doentes, vítimas de maus-tratos ou abandono. Os fundadores da ONG já executam esse trabalho na Cidade de Manaus desde 2005, mudando a vida de centenas de animais, como o da cachorrinha Safira que foi jogada ainda bebê dentro de um saco de lixo. Ela e mais 3 irmãs que já foram doadas.

Por não possuir abrigo em Manaus, a OBA conta apenas com um abrigo de passagem em um sítio disponibilizado por um integrante da ONG. Atualmente, a Ong abriga 100 animais, entre cães e gatos.

Os animais em tratamento ficam em lares temporários ou internados em clínicas. Todo esse trabalho é pago com recursos da própria diretoria e através da realização de eventos. A OBA não tem convênios e nem recebe ajuda política.

Como posso adotar um amigo de quatro patas?

Para adotar, o candidato se submete a uma entrevista e assina um Termo de Adoção, passando a assumir todas as responsabilidades com o pet e e permite a Oba a ter direito legal de realizar visitas.

Quero lutar pela causa animal! Como faço?

Para ajudar ou se tornar um voluntário, entre em contato com a OBA através das redes sociais.

