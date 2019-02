Banda 'Os Barbeiros' promete agitar Vieiralves neste domingo

Manaus - Neste domingo (24), acontece a terceira edição da “Banda os Barbeiros” no Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus. A folia, que conta com diversas atrações, iniciará às 16h no estacionamento do Centro Comercial Mirage, localizado na Avenida João Valério.

O evento promete fazer o povo manauara extravasar. Entre as atrações musicais estão a dupla João Victor e Rodrigo, o Grupo Estrelas, George Japa, John Veiga, Banda Marrakesh, 40 Graus de Amor, Prata Filho, Eduardo Dornellas, além do DJ Ítalo Rodrigues.

O evento contará com a organização exclusiva de membros do estabelecimento Os Barbeiros: Caio Magalhães, Renata Raposo e Felipe Raposo. Também terá a grandiosa produção executada pela empresa Smart Bureau e W92 Soluções Criativas, as mesmas que assinam a realização de eventos como: Bloco do Vieiralves, Bloco do P10, Bloco do Japa Food, Jovem Pan, Carnatronic e Tchau Carnaval.

Os produtores dão destaque para o sistema de segurança e isolamento de perímetro, o qual visa proporcionar comodidade aos mais de 3 mil foliões esperados no evento. Além disso, os organizadores pretendem causar o menor impacto possível aos moradores e comerciantes das redondezas.

O grupo também vai realizar um trabalho paralelo com a divulgação do evento, onde orienta os foliões a deixarem seus veículos em casa e se dirigirem ao local utilizando meios alternativos de transporte, como ônibus, táxi, Uber e 99. Além do trabalho de conscientização sobre os perigos da combinação álcool e direção, a equipe vai fazer campanhas para o sexo seguro com uso de preservativos e o não uso de drogas ilícitas.

Ingressos

Os organizadores disponibilizaram duas opções de entrada: a pista no valor de R$ 35 e Área VIP - que oferece open bar de água, refrigerante e cerveja até às 19h; shots de vodka e tequila durante os intervalos; área coberta e banheiros exclusivos no valor de R$105 (segundo lote).



Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no Os Barbeiros (Av. João Valério), Japa Food (Rua Acre) nas lojas Ótica Diniz do Manauara e Amazonas Shopping, além do site shoppingingressos.com.

Serviço

Evento: Banda Os Barbeiros

Data: 24 de Fevereiro - DOMINGO

Hora: A partir das 16h00

Local: Estacionamento do Centro Comercial Mirage, Av. João Valério - Vieiralves

Atrações: João Victor e Rodrigo, Grupo Estrelas, George Japa, John Veiga, Banda Marrakesh, 40 graus de amor, Prata Filho, Eduardo Dornellas e DJ Ítalo Rodrigues.

