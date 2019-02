Mesmo com chuva, mais de 20 mil foliões se divertem em banda da Bica

Manaus - Mesmo com muita chuva, milhares de pessoas não deixaram de curtir uma das principais bandas de Manaus na noite deste sábado (23). A banda da Bica, no Centro da cidade, que registrou um público de mais de 20 mil pessoas, fez uma crítica ao atual governo do Amazonas. O tema é "Jacaré-tinga do Grão-Pará - Ninguém é leso, de mãos dadas pra mamar".

De acordo com Ana Cláudia, uma das organizadoras do evento, a banda todo ano faz uma crítica construtiva e bastante observadora do cenário atual, seja do município, estado e até mesmo do país.

"A gente vem pra cá sempre com o intuito de se divertir e proporcionar diversão para todo mundo, que já conhece a tradicional Banda da Bica. É lindo ver, que mesmo debaixo de tanta chuva, esse povo lindo veio se divertir, dançar, cantar e nos prestigiar", disse Ana Cláudia.

Ana Cláudia, uma das coordenadoras da banda | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo

A comerciante Roberta Coutinho disse que aproveita esse momento de diversão para garantir um dinheiro a mais no orçamento da família. O preço justo e o bom tempero são destaques da banca de lanches dela.

"Eu sempre trago a minha barraca de lanche para as bandas de Ccarnaval, especialmente para a Banda da Bica. Nesta época, sempre dá para fazer um trocadinho a mais e garantir uma renda melhor para a família", explicou Roberta.

O universitário Cláudio Barbosa explicou que se programou a semana inteira para participar da banda e nem a chuva o impediu de pular Carnaval no Centro de Manaus.

"Quando eu saí de casa já estava chovendo, e mesmo assim decidi não desistir de curtir o Carnaval com a família e amigos. Todo ano eu bato ponto aqui, e não é a chuva que vai fazer eu desistir de me divertir", falou Barbosa.

Sem Mário Adolpho

Neste ano, a banda da bica não teve como compositor da marchinha de Carnaval, o jornalista amazonense Mário Adolpho. O tema proposto pelo profissional não foi aceito pela organização da banda, que preferiu fazer uma sátira com Wilson Lima.

Leia mais:

Em barracões, escolas de samba dão retoques finais para folia manauara

Causa animal: pets caem na folia do Carnaval no 'Blocão da Bicharada'