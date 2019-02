Na 33ª edição, Banda do Boulevard agita 150 mil foliões em Manaus

Este ano, a organização recebeu 150 mil pessoas na avenida | Foto: João Gomes





Manaus – Celebrando a 33ª edição e consolidando-se como uma das bandas mais tradicionais do Carnaval de Manaus, a Banda do Boulevard reuniu aproximadamente 150 mil foliões durante a programação de mais uma edição do bloco carnavalesco. A festa, que teve início às 15h30 deste domingo (24), sacudiu a avenida Boulevard Álvaro Maia, na Zona Centro Sul da capital, até às 22h.

Em 2019, a festividade apresenta um tema de cunho social, um verdadeiro grito contra a homofobia. Com o título “Sou diferente. Somos iguais”, a festa convida os foliões a festejar o Carnaval sem perder o respeito e a tolerância às diferenças.

O presidente da banda, Manoel do Carmo Chaves, o "Maneca", destacou a responsabilidade em realizar mais uma edição do evento que, além da Explosão do Boulevard – como é conhecida a bateria da banda -, também recebe outras atrações, inclusive sambistas convidados de fora do Estado. Destaque também para a tradicional parceria com a bateria da escola de samba Reino Unido da Liberdade.

“Com muito saudosismo estamos nos preparando para, mais uma vez, celebrar a alegria, sem abrir mão da consciência crítica, do compromisso com grandes temas sociais, como demonstramos este ano. Nascemos de um grupo de pessoas que se reunia para jogar vôlei e lá já se vão 33 anos no Carnaval amazonense”, destacou Maneca emocionado ao ver a avenida lotada de foliões.

A programação começou por volta das 15h30 com a banda Anjos da Alegria, do Abrigo Moacyr Alves. Logo depois, quem assumiu o palco foi a banda de metais Anjinhos do Boulevard. A inovação veio logo depois, com a banda Explosão do Boulevard, que iniciou a apresentação no meio dos brincantes, caminhando até a frente do palco principal.

Este ano, a cantora paulista Keilla Regina, que há três anos faz participação especial na banda do Boulevard, dividiu o palco com Frank Mocidade, cantando o samba enredo do evento.

A festa deve finalizar as atrações com a bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade.

