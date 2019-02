Bailinho Infantil do Sesc AM acontece nesta sexta-feira

| Foto: Divulgação

Manaus - Está chegando o tradicional Baile Infantil de Carnaval do Sesc AM, trazendo concurso de fantasias, marchinhas de Carnaval, além de Batalha de Confete e Serpentina. O evento está marcado para acontecer nesta sexta-feira (1), às 18h30, na quadra poliesportiva do Sesc Balneário, situado na Avenida Constantinopla, 288, bairro Alvorada.

O valor do ingresso antecipado é de R$5 para o trabalhador do comércio e R$8 para o público em geral. É necessária a apresentação do Cartão Sesc atualizado. Para usuários sem o Cartão Sesc o valor é de R$10. No dia do evento, o valor será de R$10 para todos. Os ingressos estão sendo vendidos na central de atendimento do Sesc Balneário.

Para a participação dos pequenos foliões no concurso de fantasias, os responsáveis deverão realizar a inscrição no dia do evento, entre 19h e 20h15. Podem participar da competição crianças na faixa etária de 6 a 14 anos, nas categorias luxo, originalidade e criatividade.

Veja o regulamento completo: http://bit.ly/regulamentobaile2019

Confira a programação:

18h30 – Início;

19h – Banda de Marchinha de Carnaval;

19h30 – Batalha de Confete e Serpentina;

20h – Pré Concurso de Fantasia;

20h30 – Desfile Final e Concurso das Fantasias Classificadas;

21h – Resultado do Concurso de Fantasia;

23h – Encerramento;

*Com informações da assessoria

