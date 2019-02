Bloco do Vieiralves acontece domingo (3) e agita o carnaval Manauara

Os produtores dão destaque para o sistema de segurança e isolamento de perímetro | Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo (3) acontece a segunda edição do “Bloco do Vieiralves” que tem início a partir das 15h, na rua São Luiz, no Adrianópolis, ao lado da escolinha de futebol do Nacional (Vieiralves), na Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento promete fazer o povo manauara extravasar alegria e conta com diversas atrações musicais para quem quer uma boa folia carnavalesca. Destaque para a dupla João Victor e Rodrigo, que estará realizando a gravação de seu novo DVD, Grupo estrelas, Orquestra Manaus frevo e Uendel Pinheiro.

A festa terá uma grandiosa produção que será executada pela empresa Smart Bureau e W92 Soluções Criativas, as mesmas que assinam a realização de eventos como: Banda Os Barbeiros Jovem Pan, Bloco do P10, Bloco do Japa Food, Carnatronic, Tchau Carnaval, entre tantos outros.

Segurança

Os produtores dão destaque para o sistema de segurança e isolamento de perímetro, o qual visa proporcionar além da comodidade aos mais de 40 mil foliões esperados no evento, causar menor impacto possível aos moradores e comerciantes das redondezas.

O grupo também está realizando um trabalho paralelo com a divulgação do evento, onde orienta os foliões a deixarem seus veículos em casa e se dirigirem ao local utilizando meios alternativos de transporte, como ônibus, táxi, Uber, 99, ou que seja escolhido um motorista da rodada. Além do trabalho de conscientização sobre os perigos da combinação entre álcool e direção, sexo seguro com uso de preservativos e o não uso de drogas ilícitas.

A intenção é não só alertar, mas também atender a uma série de recomendações feitas pelos órgãos do poder público, e assim contribuir para que o carnaval de Manaus seja cada vez mais seguro, atrativo e alegre.

Ingressos

Os organizadores disponibilizaram entrada franca, além de mais duas opções de entrada: Área VIP no valor de R$ 35 + taxa (com direito à vouchers que podem ser trocados até por três bebidas de sua escolha) e Camarote - que oferece open bar de água, refrigerante e Cerveja (Skol Puro Malte, Pilsen, Hops), Skol Sense, Vodka (Absolut e Belvedere), Caipirinha e Caipirosca; área coberta e banheiros exclusivos no valor de 120R$ + taxa.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no Os Barbeiros (Av. João Valério), Japa Food (Vieiralves), nas lojas Ótica Diniz do Manauara e Amazonas Shopping, além do site shoppingingressos.com.

Serviço

Evento: Bloco do Vieiralves

Data: 03 de março - Domingo

Hora: A partir das 15h

Local: Rua São Luiz, ao lado da escolinha de futebol do Nacional - Vieiralves

Atrações: João Victor e Rodrigo, Grupo Estrelas, Orquestra Manaus Frevo, Nelson Vity, DJ Marcelo Monteiro e Grupo Cacildis.

