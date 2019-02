Desfile das Escolas de Samba dos Grupos de Acesso começa nesta quinta

Seis agremiações do Grupo de Acesso C vão desfilar pela passarela do samba | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quinta-feira (28), começa a programação oficial do Carnaval do Amazonas 2019, com o Desfile das Escolas de Samba dos Grupos de Acesso, a partir das 21h, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo. O evento é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Seis agremiações do Grupo de Acesso C vão desfilar pela passarela do samba, defendendo enredos que vão desde a história do incêndio no bairro do Educandos, até uma homenagem a um famoso sapateiro do Estado.

“Nossa expectativa é de que será uma grande noite, com apresentações que mostram o trabalho e a dedicação das escolas de samba de Manaus, em fazer um espetáculo bonito para a população”, afirmou o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz.

Abrindo a noite, às 21h, a Meninos Levados apresentará o enredo “Na rua da Copa é só emoção, Santa Isabel 36 anos de tradição”. O enredo faz um passeio pela história da rua, que já ganhou prêmios nacionais de “Mais Bonita da Copa”.

Segunda escola a desfilar, a Império do Mauá entrará na avenida às 21h40, homenageando o Mauazinho, bairro que a abriga. O enredo é “Mauá... Um grito de emoção que contagia, exalando alegria ao som da bateria”.

Na sequência, às 22h20, a Ipixuna desfilará, defendendo o tema “Do real ao imaginário, mestre Zazá e sua fábrica de sonhos”. O enredo conta a história do famoso mestre sapateiro do Amazonas.

A Leões do Barão Açu apresentará, a partir das 23h, o enredo “Com dor e amor reconstruindo o que o fogo nos tirou”, que contará a história do bairro do Educandos e do incêndio que o devastou no final de 2018.

Em seguida, a partir das 23h40, será a vez da Gaviões do Parque Dez desfilar pela avenida do samba.

A Legião de Bambas entrará na avenida 0h20, para fechar a primeira noite de desfiles. Com o enredo “Hashtag ao Joacy Castelo, o Jacaré, uma biografia consagrada, o guerreiro de fé”, celebrará o conhecido morador do bairro Alvorada.

Os Desfiles das Escolas de Samba de Manaus continuam no Sambódromo nesta sexta-feira (1º/03), com os Grupos de Acesso A e B; e no sábado (02/03), com o Grupo Especial.

