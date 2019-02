Carnaval nos bairros apresenta shows com levantadores de toadas

O formato adotado este ano faz parte da política de descentralização das ações, facilitando o acesso da população às atividades culturais | Foto: Divulgação

Manaus - Os levantadores de toadas David Assayag e Sebastião Júnior estão entre as mais de 30 atrações que vão subir ao palco, em quatro bairros de Manaus, no domingo e na segunda-feira (03 e 04/3), na programação do Carnaval do Amazonas 2019, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). Boi-bumbá, samba, sertanejo, arrocha e forró serão os ritmos da festa, que começa sempre às 18h.

O levantador de toadas do Caprichoso, David Assayag, será uma das estrelas do palco montado na avenida da Felicidade, no Viver Melhor, etapa 1, zona norte de Manaus, no domingo, dia 3.

“A proposta é legal, porque vai expandir a folia para os bairros, levando a festa para pessoas que muitas vezes não podiam comparecer aos eventos devido à distância. A expectativa é a melhor possível. Será uma grande festa”, disse. Além de David, o Carnaval no Viver Melhor terá, ainda, Banda Manaus Frevo, Vanessa Auzier, Edilson Santana, Márcia Novo, Leonardo Castelo, Arlindo Júnior e Forrozão Já Kero.

Ainda no domingo, no bairro Santa Luzia (na alameda Santo Expedito), zona sul, o levantador de toadas do Garantido, Sebastião Júnior, promete brindar o público com novidades. “Vou cantar toadas inéditas, que serão lançadas oficialmente em março, em Parintins. Farei um pré-lançamento para o povo de Manaus, no carnaval do Amazonas. Essa festa será uma experiência nova para todos nós. Com certeza vai dar muito certo”, afirmou.

Na segunda-feira (04), a festa acontece na ligação viária Presidente Dutra, na orla da Glória, zona oeste. Por lá, passarão Rosivaldo e Os Metais de Olinda, Gaviões do Arrocha, Júnior Paulain, Tony Medeiros, Edmundo Oran, Carlinhos do Boi, Canto da Mata e Banda Marrakesh.

Ainda na segunda-feira, Banda Impakto, Xiado da Xinela, Klinger Araújo, Carlos Batata, Prince do Boi, Israel Paulain, Zezinho Corrêa e Forró Festança comandam o evento no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, zona leste.

O secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo Muniz, explica que o formato adotado este ano faz parte da política de descentralização das ações, facilitando o acesso da população às atividades culturais.

“Montamos uma agenda de forma que todos tenham a oportunidade de participar dessa comemoração popular”, afirmou. Segundo Marcos Apolo, os locais onde os eventos serão realizados, nos bairros, foram escolhidos por serem pontos de fácil acesso, em cada uma das zonas da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Susam monta ação para atendimento nas unidades de saúde no Carnaval

Desfile das Escolas de Samba dos Grupos de Acesso começa nesta quinta