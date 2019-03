O bloco contará ainda com uma tenda eletrônica com shows simultâneos dos DJs Adriano Brito, Sama, Layla Abreu, Saymo Martins, MC Picolé, e Luciano Matheus | Foto: Divulgação

Manaus - Chegou a hora de abusar a criatividade e se jogar no Bloco das Piranhas 2019, um dos mais tradicionais de Manaus, que saiu das Ruas do Parque para conquistar foliões de todos os cantos da cidade. A 39ª, que tem como tema “Pra folia e alegria, não importa a fantasia”, será realizada no domingo Gordo de Carnaval, no próximo dia 3 de março, a partir das 15h, no Podium da Arena da Amazônia, zona Centro-Sul da capital.

Os ingressos podem ser adquiridos nas lojas ADJI do Manauara Shopping e Amazonas Shopping, MG Surf no Sumaúma Park Shopping e Grande Circular, Edmilson Lanche, no Parque Dez, ou ainda pelo site: www.ingressosfly.com.

O valor do 1º lote é de R$10 e o 2º lote é R$ 15. O bloco disponibiliza ainda camarote stage por R$ 40, com direito a camisa e caneca.

“Está chegando a hora, as vendas do primeiro lote de ingressos estão a todo vapor. Convido a todos a comparecem ao Podium da Arena, no dia 3 de março, para pular muito Carnaval com a gente”, comentou Elizeu Bacelar, um dos organizadores do evento.

A 1ª edição do Bloco das Piranhas foi realizada em 1981, quando um grupo de amigos resolveu se vestir de mulher para pular Carnaval. Mas não demorou muito para a brincandeira ficar séria e ganhar foliões do Parque Dez e de outros bairros de Manaus.

Prestes a completar 40 anos, o bloco será realizado pelo segundo ano consecutivo no Podium da Arena, um local, que segundo os organizadores, ofereceu mais qualidade aos brincantes das Piranhas.

“O Podium foi uma casa que se encaixou no novo formato do bloco, que visa dar mais conforto aos foliões. Na arena podemos oferecer coisas maravilhosas para os nossos brincantes, como segurança e um espaço maior com muita qualidade”, comentou Altemar Botelho (Teko), um dos organizadores do evento.

Atrações

Os foliões do bloco das Piranhas poderão pular carnaval ao som de Loka Tentação, Vai Garotão, MC Picolé, Renatinho e Banda, Cileno, Milton Cabocriolo, Bloco Afro, Samba Kiss, Banda Impakto e Frutos do Pagode.

“A banda Vai Garotão, como todos os anos, sempre prepara o melhor repertório para alegrar os foliões do Bloco das Piranhas, que é tão tradicional e conquista novos brincantes a cada novo ano. A Vai Garotão é praticamente a banda oficial desse bloco, vamos fazer uma grande festa no Podium da Arena, no próximo dia 3 de março, conto com a presença de todos os nossos amigos no evento”, comentou Jabá, vocalista da Vai Garotão.

O bloco contará ainda com uma tenda eletrônica com shows simultâneos dos DJs Adriano Brito, Sama, Layla Abreu, Saymo Martins, MC Picolé, e Luciano Matheus.

O quê? 39ª Bloco das Piranhas

Quando? Domingo gordo de Carnaval, dia 3 de março, a partir das 15h

Onde? Podium da Arena da Amazônia

Ingresso pista: R$10 (1º lote) R$ 15 (2ª lote)

Ingresso camarote: R$ 40

Ponto de Venda: Lojas ADJI do Manauara Shopping e Amazonas Shopping, MG Surf no Sumaúma Park Shopping e Grande Circular, Edmilson Lanche, no Parque Dez.

Informações: (92) 98160-9124.

