A pista será liberada até 22h | Foto: Divulgação

Manaus - Os maiores hits do carnaval cantados pelas atrações mais requisitadas de Manaus nessa época. Assim vai ser a 2ª edição da Banda do Chapéu Goiano que acontece na segunda (04). Ao longo da festa especial, seis atrações sobem ao palco, a partir das 20h.

Feras do Forró, Guto Lima, Marcos Arigó, Daniel Trindade, Gustavo Negão e DJ Felix Moraes vão animar os foliões durante várias horas. O espaço está localizado na Rua João Câmara, nº 941, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

A pista será liberada até 22h. Após esse horário, o ingresso passa a custar R$ 20. O camarote open bar, com vista privilegiada e bebidas (cerveja, caipirinha, refrigerante e água) liberadas até ás 03h30 da manhã, estará disponível pelo valor de R$ 40. Os brincantes que estiverem fantasiados durante a festa, vão poder participar de um concurso. A melhor fantasia da noite, eleita pelo público, ganha um prêmio de R$ 500.

Com um repertório sempre atualizado de sucessos atuais, o 'rei do arrocha' Guto Lima também não vai deixar de cantar os seus clássicos. "Se mordendo de raiva", "Chifre não é asa" e "Inquilina", estão garantidas no repertório desse show, numa nova roupagem bem 'carnavalesca'.

Serviço

O quê: Banda do Chapéu Goiano 2019 com Feras do Forró, Guto Lima, Marcos Arigó, Daniel Trindade, Gustavo Negão e DJ Felix Moraes

Quando: 04/03 (Segunda-feira)

Quanto: R$ 20 (Pista) / R$ 40 (Área VIP com Open Bar)

Onde: Chapéu Goiano Chopp Car - Rua João Câmara, nº 941, Novo Aleixo – Zona Norte.

Horário: 20h

Informações: (92) 99356-2941

*Com informações da assessoria

