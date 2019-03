Vários estilos musicais estarão presentes na festa | Foto: Divulgação

Manaus - A edição desse ano da Banda do Gargalo acontece no próximo domingo de carnaval (3) e promete reunir milhares de foliões na Rua Rio Branco (esquina com Rio Içá), no Vieiralves e seus arredores.

Esse ano, o evento que começa ás 15h, terá como atrações Kadu Almeida, Uendel Pinheiro, Daniel Trindade, Guto Lima, Xiado da Xinela, Vanessa Auzier e DJ Daniel Barreto nos intervalos. Os abadás personalizados, já estão á venda nos valores de R$ 30 (pista) e R$ 70 (área vip). Ambos podem ser adquiridos antecipadamente pelos números do disk entrega (92) 3302 - 5563 e 98413 - 4364 (WhatsApp) ou diretamente no local.

Vários estilos musicais estarão presentes na festa. Além das tradicionais marchinhas de carnaval, axé, frevo e samba-enredo, a festa abre espaço para o forró e o sertanejo universitário que estão em alta nas baladas da cidade.

O DJ Daniel Barreto marca presença nos intervalos aquecendo a galera com mixagens exclusivas. Evandro Jr e Leninha Salvador, também estão confirmados no evento, com um show especial: o "Xiado da Xinela Elétrico". Enquanto Vanessa Auzier, fará uma apresentação bem eclética com pitadas de funk e swingueira.

Já o pagodeiro Uendel Pinheiro vai agitar o público com seu novo repertório, que traz as faixas do seu último DVD ("In Rio"). Outro cantor que também vai apresentar novas músicas será Guto Lima. Sucessos como "Ô Bebê", "Se mordendo de raiva" e "Zé da recaída" que estão no seu CD lançado esse mês, prometem fazer todo mundo dançar. Completando a lista, chega Daniel Trindade e Kadu Almeida. Os cantores também se apresentam no bloco, cantando clássicos do Sertanejo em uma roupagem 'carnavalesca'.

Serviço

O QUÊ: Banda do Gargalo 2019 com Kadu Almeida, Uendel Pinheiro, Daniel Trindade, Guto Lima, Xiado da Xinela, Vanessa Auzier e DJ Daniel Barreto.

Quando: 03/03 (Domingo)

Quanto: R$ 30 (pista – antecipado) / R$ 70 (Área VIP)

Onde: Gargalo Sport Beer - Rua Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, Vieiralves - Zona Centro-Sul.

Horário: 15h

Informações: 3308 - 9529 / 99984 - 7085 / Disk-abadá: 3302 - 5563 / 98413 - 4364 (WhatsApp).

