Manaus - Comprovando que nem só de samba vive o Carnaval, o Shopping do Chopp - Cervejaria Rio Negro, no bairro Cidade de Deus, realiza neste sábado (2), a partir das 20h, a segunda edição do Carnaforró. A festa reunirá o melhor do gênero nordestino, com shows das bandas Xote Alvoroço, Banda do Gemido e Gang do Forró.

No palco, as atrações prometem fazer o público dançar com o autêntico forró pé de serra, promovendo uma espécie de “folia adaptada” para os forrozeiros que querem aproveitar o período momesco.

“A casa já se tornou referência no fim de semana para os fãs de forró e no Carnaval não poderia ser diferente”, destaca a organizadora do evento, Socorro Albuquerque.

Além de pular Carnaval ao som da zabumba, sanfona e triângulo, quem comparecer à festa poderá aproveitar o rodízio de chope Rio Negro. O valor é R$ 30 para consumir à vontade as versões Pilsen, Premium e Trigo Claro, das 20h à meia-noite.

O evento terá entrada liberada até às 23h para o público. Após esse horário, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria da casa por R$ 10 para mulheres e R$ 15 para homens. O Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro oferece ampla estrutura com estacionamento e internet Wi-Fi liberada. Mais informações através do telefone: (92) 9442-9168.

