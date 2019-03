Escolas do grupo de acesso levam glamour para desfile em Manaus

Escola de Samba Tradição Leste foi a primeira a entrar na avenida pelo grupo de acesso | Foto: Marcely Gomes

Manaus - As escolas do grupo de acesso foram destaques no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), na noite desta sexta-feira (1), pelos desfiles do Carnaval do Amazonas 2019. No total, cinco escolas se apresentaram na avenida, desde às 21 h.

Grupos de acesso tentam crescer na avenida com belas fantasias e adereços | Foto: Marcely Gomes

Primeira a entrar na avenida, a Escola de Samba "Tradição Leste", trouxe como enredo a ascensão do jornalista Wilson Lima a governador do Amazonas. A escola primou-se por belas fantasias e adereços.



A Escola de Samba "Unidos do Coophasa" prosseguiu com o desfile, sendo seguida pela Mocidade Independente da Raiz, Império do Havaí e Presidente Vargas, todas com tempo de apresentação de 35 minutos.

Escola de Samba Unidos da Coophasa | Foto: Marcely Gomes

A rainha de bateria Joyane, da Escola de Samba "Unidos do Coophasa" está pela primeira vez na agremiação com a responsabilidade de comandar a bateria e mostrar toda a beleza da mulher amazonense durante o desfile no sambódromo de Manaus. "O enredo está na ponta da língua e o samba no pé para fazer bonito na avenida e levar a escola para o grupo especial com a sensação de dever cumprido", disse a rainha de bateria.

Bárbara Kelly Rainha do Carnaval 2019 | Foto: Marcely Gomes

Apesar do esforço das escolas, os grupos de acesso não atraíram grande público para a avenida. Poucos foliões estiveram presentes nas arquibancadas, o que não desestimulou os ambulantes, que se arriscavam nas vendas de bebidas e alimentos.

Mocidade da Raiz | Foto: Manauscult/divulgação

A comerciante Cláudia Reis disse que aproveitou desde a última quinta-feira (28), para faturar com o carnaval de Manaus e garantir uma renda extra para a família neste ano.



Escola de Samba Unidos da Coophasa | Foto: Marcely Gomes

"Nós estamos desde a quinta vendendo água, refrigerante, cerveja e tudo que for possível para garantir um extra no início do mês. Esse é o terceiro ano que vendo bebidas e sempre tenho um resultado positivo", explicou Cláudia.

Mocidade da Raiz | Foto: Divulgação Manauscult

A dona de casa Roberta Silva disse que há dois anos não perde o desfile das escolas do grupo de acesso e também das especiais. "Venho sempre acompanhada do meu esposo e dos meus dois filhos. Há dois anos batemos o ponto no carnaval da cidade seja no grupo de acesso ou especial. É um espetáculo lindo de se ver", falou Roberta.



Escola de Samba Unidos da Coophasa | Foto: Marcely Gomes

Na quinta



Quem abriu a programação na quinta-feira (28), foi o grupo de acesso C com o desfile da "Meninos Levados". Em seguida, passaram pela avenida do samba a Império do Mauá, Ipixuna, Leões do Barão Açu, Gaviões do Parque 10 e Legião de Bambas. Cada escola teve 40 minutos para o desfile.

