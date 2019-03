Primos da Ilha abre o desfile do Grupo Especial do Carnaval de Manaus

Manaus - Gritando contra o preconceito, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Primos da Ilha abriu o desfile do Grupo Especial de Manaus neste sábado (2), no Sambódromo, na Zona Centro-Oeste da capital amazonense. A agremiação entrou na avenida por volta das 20h30.

A comissão de frente faz uma referência "A Cura Gay", mostrando que quem precisa de cura é o preconceito. Sete médicos tentam fazer com que sete drag queens tornem-se heterossexuais. Durante a encenação, um duende luta pelas drag queens representando a esperança do arco-íris.

O casal de mestre-sala e porta-bandeira | Foto: Márcio Melo

As macas onde as drag queens estão se transformam em camarins e elas começam a evoluir na avenida.

De acordo com o coreógrafo responsável, a comissão de frente da escola tinha como objetivo combater o preconceito daqueles que dizem que a homossexualidade é doença.

Uma das alas da escola | Foto: Márcio Melo

“Queríamos mostrar que não existe cura para algo que não é uma doença. Muitos pensam que ser gay ou drag queen, por exemplo, é uma doença. Por isso trouxemos as macas, que se transformaram depois em camarins, mostrando que esse pensamento é errado”, disse.

O duende que lutava pela drag queens na comissão de frente | Foto: Márcio Melo

O primeiro mestre-sala e porta-bandeira veio atrás da comissão de frente, antes do carro abre alas da escola, para saudar os foliões que acompanham o desfile.



Somando nove títulos ao longo de 29 anos de história no Carnaval de Manaus, a escola contou, este ano, com mais de 1.500 foliões na avenida, além de apostar em muitas cores e tons metálicos nas alegorias.

Com grande expectativa quanto ao resultado, o presidente da agremiação, Werly Medeiros, afirmou que a principal dificuldade em 2019 foi a demora no repasse de verbas destinadas a escola.

A porta-bandeira da Primos | Foto: Márcio Melo

“O recurso foi entregue muito próximo ao dia do desfile. No entanto, estamos otimistas. A Primos da Ilha lutou muito para chegar ao grupo especial e pretende ficar”, declarou.



Umas das alas da Primos da Ilha fez homenageou a ex- vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, assassinada a tiros com seu motorista Anderson Gomes no 14 de março de 2018, no Rio. Marielle era negra, feminista e defensora dos direitos humanos.

Brincante da Primos da Ilha | Foto: Márcio Melo

Quebrando tabus



E entre os integrantes da escola, é claro que o preconceito não tem vez. Destaque à frente da bateria junto com todas as musas da Primos da Ilha que representam o corpo musical do grêmio, o passista Ytálo Carvalho desfila pelo segundo ano seguinte quebrando o tabu de que os homens não podem arrasar no samba nos pés.

A escola pediu respeito na avenida do samba | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo





