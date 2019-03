Procura bandas? Veja folias nesse domingo de Carnaval em Manaus

Bandas de Carnaval em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Vai curtir as bandas de Carnaval nesse domingo em Manaus? Confira a lista de bandas e programe-se:



03/03 (domingo)



8h às 20h – Maranatha 2019 – Centro de Convenções Vasco Vasques, Av. Constantino Nery, 5001 – Flores

12h às 23h – Banda das Duquesas da 14 – Rua Duque de Caxias – Praça 14 (em frente ao Médico das Baterias)

12h às 23h59 – Banda do Osmar – Travessa J Vasconcelos (no trecho entre a rua Humberto de Campos e J Vasconcelos) – São Jorge

12h às 0h – Banda do Pimentão – Rua Jardim Botânico com Padre Severo – São Jorge (em frente à Feira Jardim dos Barés)

14h às 0h – 14ª edição da Banda do JT – Av. Itaúba – Jorge Teixeira

14h às 22h – Banda do Alho – Av. Tancredo Neves, s/n, Residencial Eduardo Gomes – Redenção (próximo ao Conjunto Hileia e a Igreja N.S. Perpétuo Socorro)

14h às 0h – Banda dos Assombrados – Rua Inácio Guimarães, 331 – Educandos

14h às 23h – Banda da Beleza – Rua Icoaraci – Cidade Nova I (próximo à Av. Timbiras)

14h às 0h – Banda do Joatan – Av. L (entre ruas 05, 06, 07 e 08) – Alvorada 2

14h às 0h – Banda do Pepety – Av. S – Conjunto Habitacional Renato Souza Pinto 2

15h às 0h – Banda Amigos do Bá – Praça Orlando Pimentel , entre Av. Arica com Rua Solimões – Mauazinho

15h às 0h – Bloco dos Incubados 2019 – Av. Alecrim – João Paulo II

16h às 0h – Banda do Cajual – Rua São Benedito com ruas São Pedro e 24 de Agosto – Morro da Liberdade (próximo à GRES Reino Unido)

16h às 0h – Banda do Lambão – Ria Ouro Preto com Av. Beira Rio – Coroado III16h às 0h – Banda do Mano – Rua Brasil – Nossa Senhora das Graças (próximo ao 22º DIP)

16h às 23h – Banda do Theo – Av. Ferreira Pena (entre Ayrão e Boulevard Álvaro Maia) – Centro

16h às 0h – Bloco dos Infiéis – Rua Comendador JG Araújo – Santo Antônio (em frente à Academia Top Fit)

16h às 0h – Bloco da Menopausa – Rua 03 – São José II (próximo a Igreja Católica Cristo Rei)

16h às 0h – Bloco da Vovó Judith – Rua Professor Carlos Mesquita, 232 – Santa Luzia (próximo à Quadra Poliesportiva do Areal)

16h às 0h – Carnaval de Educandos – Galo de Educandos – Av. Lourenço Braga (entre a rua dos Andradas e a rua José Paranaguá) – Centro

17h às 0h – Banda do Caxangá 2019 – Rua Cândido Mariano – Centro

