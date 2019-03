Vitória Régia entra na avenida e conta trajetória da Rede Calderaro

Manaus - Homenageando a Rede Calderaro de Comunicação, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Vitória Régia foi a terceira escola a desfilar na passarela do samba, neste sábado de Carnaval (2), no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho, sambódromo de Manaus. A agremiação trouxe o tema “Tinta nas veias, a verdade nas mãos: na crítica de Calderaro, 70 anos a voz de uma canção”, uma homenagem à Rede Calderaro de Comunicação, mais conhecida por "Rede A Crítica".

O fundador da A Crítica foi personificado em um boneco no último carro, acompanhado de familiares | Foto: Márcio Melo

O samba-enredo da Vitória Régia, composto por Paulo Onça, com ajuda de outros três compositores, Zé Catimba, André da Mata e Flávio Pascarelli conta na letra a trajetória jornalística de Umberto Calderaro, a importância do grupo de comunicação para a cidade, além da narração de um atentado a bomba ocorrido na redação de A Crítica, em 20 de janeiro de 1959, quando o jornal funcionava no centro de Manaus.

Também conhecida como o “Berço do Samba”, a Escola de Samba Vitória Régia, situada no bairro Praça 14, é uma das mais antigas de Manaus em atividade. Com 13 vitórias no currículo, este ano a agremiação teve a participação de 2.200 componentes, além de 22 alas, quatro alegorias, três casais de mestre-sala e porta-bandeira.

Um dos carros da escola | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Otimista, o presidente da escola, Didi Redman, afirmou que a Vitória Régia não brinca de fazer carnaval. “Sempre entramos na avenida para disputar o título. Viemos e mostramos nosso espetáculo, como sempre fizemos. Tivemos algumas pequenas dificuldades quanto ao fechamento de ruas para realizar os ensaios, mas carnaval é isso. É empregar pessoas, direta e indiretamente”, declarou.

O presidente Didi disse ainda que para apresentar um lindo e luxuoso Carnaval contou com a ajuda do carnavalesco Jr. Thompson, e ainda com a colaboração de Cahê Rodrigues, carnavalesco do Grêmio Recreativo Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro.

Foliões

O desfile atraiu turistas, inclusive de outros países. O russo Fedor Sofronov, que visita o Brasil pela primeira vez com a família, afirmou estar entusiasmado com a experiência. “É a primeira vez que visitamos o Brasil e conhecemos o Carnaval de perto. Sempre escutamos as pessoas falando sobre os desfiles e até agora tem sido uma ótima experiência”, disse.



Vitória Régia na avenida | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Enredo



A história da empresa foi contada com uso da lenda amazônica da Vitória Régia para brincar com as possibilidades da pessoa (representado pelo "Seu Humberto Calderaro") querer ser, sonhar e se transformar. A ideia é trazer em forma de samba o nascimento da Rede Calderaro, passando por sua consolidação no mercado, até os dias atuais onde jornalismo e tecnologia já andam de mãos dadas

Vitória Régia conta a história da Rede Calderaro | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

A família Calderaro participou do desfile no último carro alegórico em homenagem ao fundador do grupo que faleceu em 16 de junho de 1995. Na frente, um boneco muito parecido, representava o empresário, seguido pelos netos e bisnetos, que desfilaram no carro. A filha de Calderaro, Cristina Calderaro, atual presidente do grupo de comunicação, preferiu desfilar no chão, percorrendo todo o percurso da avenida.

A Vitória Régia despediu-se da avenida, sem muitos carros luxuosos, porém realizou um desfile técnico, dentro do tempo previsto.



