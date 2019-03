Sorte? Crítica por segundo lugar vira tema de enredo na Vila da Barra

Manaus - Depois de desbancar escolas de samba tradicionais de Manaus no ano passado, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Vila da Barra veio com tudo em 2019 "de olho" no título de campeã do Carnaval de Manaus.

Com destaque para as cores azul, dourado e branco, a Vila da Barra trouxe"a sorte" como tema do enredo “Azul e Amarelo são as Cores do Meu Amuleto, Emociona Vila Porque Hoje a Sorte Está ao seu Lado” para a avenida do samba às 0h30 deste domingo (3), considerado o “horário nobre” do desfile de carnaval.

O tema foi escolhido após algumas pessoas fazerem comentários de que a escola de samba teve “sorte” de ficar em segundo lugar no Grupo Especial, em 2018.

Preparação

Foi com sede de vitória que os brincantes se prepararam para este desfile, como afirmou a intérprete Claudia Trindade, que há sete anos desfila pela agremiação. “Foi uma preparação que teve muito suor, luta e dificuldades. Um turbilhão de emoções. Temos orgulho de fazer parte dessa história” afirmou.

Ao longo do desfile, foram apresentados elementos ligados ao conceito da palavra sorte, como trevos de quatro folhas, pés de coelho e amuletos. No total, mais de 2.500 foliões fazem parte da composição que também conta com 20 alas, 180 ritmistas e 60 baianas.

A comissão de frente representou roletas, que remetem aos cassinos - locais onde depende da sorte para sair com ou sem dinheiro nos bolsos.

O primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira da escola vem a frente do carro abre-alas da Vila da Barra e representa uma deusa romana do destino, que é a fortuna. A primeira alegoria, que conta com movimento de uma roda gigante, fala sobre o crescimento da sorte na avenida.



Fundada em 1995 e com quadra localizada na avenida Brasil, na Compensa, a Vila da Barra foi a última escola a apresentar o tema do desfile. De acordo com o presidente da agremiação, Apolo Ferreira, a principal dificuldade para a realização da apresentação foi o repasse tardio de verbas.

Ele justificou que dessa forma, a escola ficou impossibilitada de desenvolver o conceito do tema de forma plena. “De um modo geral, esse atraso afetou nossa preparação, que foi num curto espaço de tempo, mas nossa escola é aguerrida e com certeza estamos a caminho da vitória”, completou.

Surpresas à parte, a Onça Pintada da Zona Oeste arrepia o público que ocupa as arquibancadas do Sambódromo.

