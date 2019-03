Em busca do tetra, Reino Unido traz 'Mãe Zulmira' para a avenida

Manaus -Após 30 anos do primeiro título na categoria especial, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Reino Unido da Liberdade levou para a avenida do samba, neste domingo (3), o tema “Tambores, crenças e costumes afro-brasileiros. A bênção mãe Zulmira”. O enredo comemora a primeira conquista da escola e homenageia a cultura negra.

Neste ano, a escola busca o tetracampeonato. De acordo com o presidente da agremiação, Reginey Rodrigues, é apostando na cultura afro-brasileira e realizando uma homenagem à Mãe Zulmira que eles pretendem levar mais um título para a comunidade.

A comissão de frente da Reino Unido trouxe uma representação da escravidão que os negros foram expostos no Brasil | Foto: Marcely Gomes

“Há 30 anos nós ganharmos o nosso primeiro campeonato homenageando alguém que representa a negritude do nosso país. Agora voltamos a falar da cultura Afro-brasileira, mas vale lembrar que não é uma releitura do que falamos lá no passado, trouxemos tudo novo para a avenida”, falou Rodrigues.

Comissão de frente emocionou o público no Sambódromo | Foto: Marcely Gomes

Durante o desfile, foram apresentadas alas com conceitos ligados ao sofrimento dos negros, enquanto escravos no Brasil, a abolição da escravatura e a ascensão de figuras negras no país, com o legado deixado pelos negros até os dias atuais.

A "Mãe Zulmira" foi a personalidade responsável pelo primeiro título da Reino Unido em 1989. Na época, o tema foi "Mãe Zulmira, icônica Mãe de Santo do bairro Morro da Liberdade". A mãe de santo faleceu em 2007.

A escola na avenida | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

A comissão de frente da escola retratou o sofrimento dos africanos que chegaram ao Brasil em navios negreiros, acorrentados, para serem escravos.

Com 4.500 componentes, a Reino Unido é a escola que tem o maior número de foliões no desfile do Grupo Especial. Os brincantes estão distribuídos em 26 alas. A agremiação trouxe seis carros alegóricos. Familiares de Mãe Zulmira participam do desfile.

Em referência ao terreiro de Mãe Zulmira, antes de entrar no recuo, a bateria furiosa da verde e branca fez uma paradinha ao som de batuque. A bateria também parou em frente à arquibancada da torcida e cantou junto com a galera.

Desfile da Reino Unido | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Tradição

No Morro da Liberdade, tradição é uma palavra que parece fazer parte do vocabulário de todos. Para o casal de mestre-sala e porta-bandeira, a regra não poderia ser diferente. Daiane Serra e Nego do Reino foram os responsáveis por levar aos jurados o estandarte da escola.

A Reino Unido busca o tetra | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Emoção

A escola foi fundada em 1981 e fica localizado no Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Durante o desfile, os foliões vibraram a cada momento.

“Não tem como assistir a escola e não se emocionar, esse verde e branco todo no sambódromo, esse tema lindo que homenageia Mãe Zulmira não poderia ser a melhor escolha”, disse a empresária Raquel Duarte.

Entre os destaques da noite estava a cadeirante Amanda Cristina, que desceu pela primeira vez na bateria da escola de samba, ficou maravilhada com o desfile.

“A emoção é muito grande. Eu e meus colegas estamos todos felizes. Vou querer participar mais vezes, o título deste ano vai ser mais uma vez da Reino Unido”, disse Amanda.

Rainha de bateria

Experiência no samba é algo que também se constrói, e é com essa sensação que Ellen Juliana, de 24 anos, assumiu pela primeira vez o posto de rainha da bateria da Reino Unido da Liberdade, conhecida no cenário do samba como ‘Bateria Furiosa’. Envolvida com o Carnaval de Manaus desde pequena, ela conta que é um sonho estar pela primeira vez à frente dos repiques e tamborins.

“Eu cresci vendo as rainhas de bateria evoluírem na avenida e meu sonho sempre foi estar aqui, mas tudo aconteceu no tempo certo", disse emocionada.



Mestra-sala e porta-bandeira | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

