Unidos do Alvorada 'dá as cartas' para ser campeã do Carnaval 2019

Manaus - Eram 3h quando a buzina soou na concentração da avenida do samba marcando a entrada do Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Unidos do Alvorada. Em busca do seu primeiro título de campeã do Carnaval de Manaus, a escola trouxe o tema“All-in – Copag pra ver. Na passarela do Samba, a Alvorada "dá as cartas” - que faz uma viagem pela história de um dos jogos mais tradicionais do mundo.

Com 22 alas, 3 mil componentes e quatro alegorias, as cores Azul e Branco tomaram conta do Sambódromo. Segundo o presidente Jacaré, a união entre os moradores do bairro fazem a grande diferença no momento do desfile. Ele agradeceu a Deus e desejou um bom desfile as agremiações concorrentes.

Ponto alto da escola foi a performance da comissão de frente | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo





"Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Vamos em busca desse titulo", declarou

O carro de destaque tinha 10 metros de comprimento, 20 de largura e 10 de altura, com elementos que remetem a Copag, empresa pioneira na fabricação de baralho no Brasil. Um dos membros da escola que ajudam a fazer a diferença na avenida é o pedreiro Gilson Pereira, de 27 anos.

Mesmo morando no bairro Nova Cidade, Zona Norte, ele, que ajuda a empurrar alegorias na ala de apoio, torce há anos para Alvorada.

"É um amor inexplicável. Somos 8 para empurrar uma alegoria de mais de 1 mil quilos. Esse ano será um ano diferente pra nós", disse.

Alas da verde e branca | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

A comissão de frente, intitulada "os baralhos e os coringas", trouxe uma corte real e representa os personagens conhecidos do baralho, como a dama, o rei e o valete. Cada um desses ícones do jogo representava um grande rei ou líder que marcaram sua época, como o Rei Davi, que matou Golias, o imperador Júlio César, Alexandre, o "Grande", e rei VII da França.

Casal de mestre sala e porta-bandeira da Unidos da Alvorada | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo





Diferente dos anos anteriores, o nome da agremiação também ganhou destaque em um tripé majestoso, grifado em enormes baralhos que acompanharam a comissão de frente.



O carro abre alas da escola foi a sensação na avenida e representa o templo chinês, onde se originou o baralho. 30 pessoas estavam nesta alegoria. Ele apresentou problemas ao entrar na avenida. Componentes da escola correram para evitar que o carro ficasse preso no portão lateral do Sambódromo. Mesmo com o problema, não houve buracos no início da apresentação da agremiação.

"É muito amor por essa escola. Lembro quando ainda ensaiávamos na rua e a cada ano a escola só cresce", disse a moradora da rua 5, a dona de casa Luciana Barbosa, 32.

A Alvorada faz uma viagem pela história dos jogos | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

"De cara", numa mesclagem de vermelho com dourado, a escola apresentou a origem do baralho com muito brilho e personagens que retomam à China antiga. Uma gueixa dá as boas vindas aos brincantes e foliões que acompanham o desfile às 3h.

O primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira representaram a rainha de Copas, com referências à corte europeia de Carlos Magno - rei Franco que consolidou um império com nível de centralização e prosperidade nunca alcançado por qualquer reino da Alta Idade Média na Europa.

Um dos carros da Unidos da Alvorada | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Em outro carro, a Escola de Samba trouxe os diferentes modelos de cartas chinesas precursoras do baralho atual. Os modelos eram fabricados em pequenos retângulos alongados, com dimensões médias em torno de 10 x 2,5 cm. Os elementos do enredo destacados nesta alegoria também estavam marcados nas fantasias dos brincantes nas alas posteriores.

Gueixas, ciganas, ouros, paus, copas e espadas - os quatro símbolos do jogo - estavam presentes nas fantasias coloridas que a escola traz no Carnaval deste ano. A paixão pelo grêmio fica clara quando o som da bateria começa a ecoar. Com luzes de Led nos instrumentos, a bateria da azul e branca trouxe 250 ritmistas.

"É uma responsabilidade muito grande. Representar uma escola do grupo especial é algo muito sério e nos transforma", conta o mestre batata ao ressaltar que a ritmistas mais nova tem apenas 10 anos.

A beleza da rainha da escola é outro grande destaque da Unidos do Alvorada. Débora Cristina Rocha da Silva tem apenas 15 anos de idade, mas já sustenta uma grande responsabilidade de conduzir a bateria agremiação, uma das mais conceituadas do Carnaval de Manaus.

O carro abre alas da Alvorada | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

Débora tem 1,65, pesa 60 kg e atualmente é estudante do Colégio Militar de Manaus. A carreira de Débora Silva começou graças ao incentivo da avó, a professora Maria Luzia, que já faleceu. A primeira participação de Débora no Carnaval aconteceu quando brincou como mulata de ouro na GRES Unidos do Alvorada, dos sete aos nove anos.

Durante o desfile, a agremiação teve problemas e em alguns momentos os componentes da harmonia precisaram segurar os foliões para evitar buracos.

A ala das baianas também foi um destaque a parte. Com a saia trabalhado em cetim, a fantasia das 80 baianas era leve, mesmo com seus seis quilos. Compondo o elemento cenográfico, a quarta e última alegoria teve momentos de ainda mais brilho com rojões de papel picado.

Carro em referência a Las Vegas | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

A escola fechou o desfile com tempo folgado, sem pressa, ainda faltando 3 minutos para o limite. "Foi um desfile além do que esperávamos, estamos muito felizes. Isso foi resultado de um ano inteiro de muito trabalho e dedicação de todos os envolvidos, principalmente dos membros das 3 Alvoradas", finalizou Jacaré.

História



A escola, que cresce anualmente, teve seu início focado na inclusão socioeducativa de jovens moradores do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste. Comemorando 24 anos de existência em 2019, a Unidos do Alvorada continua mobilizando a comunidade do bairro, por meio do amor e da dedicação à bandeira azul e branca.

