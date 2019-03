Aparecida celebra cultura paraense e fecha desfile do Grupo Especial

Manaus - Dona do maior número de títulos do Carnaval de Manaus, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida entrou na avenida do samba mostrando a história do Pará e sua cultura. Com 25 alas, a escola veio com três mil brincantes, além de quatro magnificas alegorias, dois módulo, tripés e 80 baianas.

Com os primeiros raios de sol deste domingo (3) e para fechar o Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval de Manaus, a Aparecida reverenciou os vizinhos - que fizeram muito pelo Amazonas e ainda ajudam a construir a história do povo forte do Norte.

Com o enredo “Égua, maninho! Espia só! Tem açaí, tem tucupi, tem maniçoba. Tem carimbo, Çairé e Siriá. Tem boto e tem Iara, de Marajó, encantaria de arrepiar... Tem Ver-o-Peso, e rio-mar. Tem Nazinha a nos abençoar... A Aparecida vem mostrar que aqui também tem Pará!”, a agremiação traz 3.200 componentes em 24 alas.

As baianas vieram com cores fortes, que fizeram a diferença na avenida | Foto: Raphael Tavares

De acordo com o presidente da escola, o jornalista Saulo Borges, o sentimento é de gratidão. "A escola tem um enredo forte, um samba que pegou e cresceu ao longo dos ensaios, e isso é um combustível responsável por uma porcentagem do sucesso do desfile. É um enredo leve e para cima porque o Para tem esse espírito impulsionado pela música", disse



A escola mergulhou nas lendas amazônicas e abordou a religiosidade do Círio de Nazaré. As alegoria trouxeram elementos da cultura paraense, como o carimbó, o açaí, a castanha do Pará e tacacá.

"Precisamos primeiro entender que a disputa é na avenida. Não podemos ter pessoas agregadas ao evento que temam. Não queremos resultados injustos, mas resistimos e lutamos para vencer. Foi a dificuldade que fez o homem crescer na vida e assim nós acreditamos na vitória", completou Saulo.

A comissão de frente, composta por 26 componentes, sendo 13 homens e 13 mulheres, representam a encantaria e vem acompanhada de um módulo alegórico.



"São seres encantados que precisam se curar dos males e pedem uma ajuda à pajé de uma tribo paraense, a única chefe indígena mulher do Pará, para fazer um encanto", descreve um dos representantes da escola.

Personalidade

Considerada a maior porta bandeira do Amazonas, a atriz Ednelza sahdo veio logo atrás do carro abre alas trazendo o atual primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira. Filha de um dos principais fundadores da escola, a professora Andréa Bandeira lembrou da emoção ao ouvir os primeiros tambores da bateria na concentração.

"É sempre uma grande emoção. Eu nem ia desfilar, mas quando chega a hora, é impossível se segurar", disse.

A Aparecida é a escola com mais títulos de campeã do Carnaval de Manaus. Com apenas 39 anos de história, em 2019, a escola busca a 23° vitória no Carnaval de Manaus. Com graça, leveza e samba no pé, Leidy Karon, de 25 anos, está a frente da bateria da escola de samba.

"Este é o meu segundo ano no posto e estou ansiosa para que a Aparecida conquiste o título de campeã do Carnaval. A escola vem linda e pronta para levar o primeiro lugar no carnaval de 2019", disse.

A bateria nota 10 do mestre Lucas deu um show a parte. Trazendo 220 ritmistas, a ala responsável por levantar o enredo fez um recuo cheio de personalidade



Casal mirim de mestre sala e porta-bandeira da Aparecida | Foto: Raphael Tavares / Em Tempo





Um dos momentos mais emocionantes foi quando surgiu Nossa Senhora de Nazaré carregada por um drone e representada num tripé. O rito fez uma simbologia ao Círio de Nazaré, realizado todos os anos em Belém, capital do Pará, e emocionou quem ficou até o fim da apresentação.



"Somos mais que uma escola. Somos união e uma família. Tudo isso emociona muito a gente", disse a diretora social da escola, a fisioterapeuta Laurie Renata de Oliveira.<br>

Com elementos da cultura paraense, a Aparecida levantou a galera no Sambódromo | Foto: Ione Moreno/EM TEMPO





Em um segundo módulo, Nossa Senhora Aparecida veio representada com uma linda imagem e um destaque.



"Mostra a fé e a devoção do integrante da Aparecida", diz Saulo Borges, presidente do grêmio recreativo e que tradicionalmente atravessa a avenida do Samba com a imagem da santa nas mãos. Neste ano, ele veio com as bandeiras do Pará e da agremiação.

O ápice final da Mocidade Independente de Aparecida ficou com a paradinha na ferradura, onde os ritmistas se ajoelharam e agradeceram pela apresentação. O samba-enredo foi cantado pelo público, que se arrepiou com o poder dos instrumentos da bateria da verde e branca.

Em busca do 23º campeonato, a agremiação encerrou o desfile contagiando até que não é torcedor. "Sou do Morro, sei que Aparecida é uma das escolas rivais da Reino Unido, mas esse ano realmente estou com o coração divido", disse a vendedora Maria do Rosário, 55, que aguentou firme e forte até as 7h.



Polêmica

Minutos após o início da apresentação da Aparecida, o cronômetro da ferradura - que computava o tempo da escola na avenida do samba - apresentou problema. A equipe do Em Tempo flagrou o relógio desligado. Entretanto, mesmo com a possível falha eletrônica, os jurados responsáveis pelos períodos de apresentações das escolas, assim como representantes das agremiações, possuem cronômetros individuais .

O Em Tempo flagrou o cronômetro apagado minutos após a Aparecida iniciar o desfile | Foto: Ione Moreno

A Aparecida fechou o desfile com 65 minutos de apresentação.

