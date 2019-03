Pé de serra no Gargalo agita a segunda de Carnaval no Vieralves

Área externa do Bar Gargalo no Vieiralves | Foto: Divulgação

Manaus - Depois do sucesso da Banda do Gargalo no sábado, o carnaval continua nesta segunda (04), na Av. Rio Branco, nº12, no Vieiralves. Os forrozeiros de carteirinha vão poder curtir um pé de serra 'elétrico', com as atrações mais pedidas pelo público. Toinho & Forró Show, Meu Xodó e Feras do Forró vão agitar a noite. O Forró Peneirado inicia o Happy-Hour, a partir das 19h.



O ingresso custa R$ 20. Mas quem colocar nome na lista, através do número de WhatsApp (99296 - 8056) não paga até 00h. As promoções do dia continuam: O chopp vai custar apenas R$ 4,99, das 18h às 21h; balde de long necks Brahma contendo 12 unidades por R$ 90. E na área externa, quem pedir as cervejas Original e Brahma Extra (600 ml) paga apenas R$ 8,99 cada, até às 22h.

Bar Gargalo | Foto: Divulgação

Os cantores da banda Forró Peneirado vão iniciar a festa trazendo um clima animado, digno de trio elétrico. Almeidinha Silva e Célio Falcão vão fazer a galera cair na folia com músicas do DVD gravado recentemente como "Amor proibido" e clássicos do Axé music, samba e sertanejo, tocadas com sanfona, zabumba e triângulo.



“Como a festa acontece em plena segunda gorda de carnaval, o repertório das bandas vai ser bem eclético para agradar a todos que já frequentam o nosso pé de serra e pra quem vai se divertir lá pela primeira vez. Os hits desse ano que estão na boca da galera não vão faltar. Vai ser diversão do ínicio ao fim”, revelou o organizador e proprietário da casa, Wilson Monteiro.

SERVIÇO

O QUÊ: Pé de Serra Elétrico com Toinho & Forró Show, Meu Xodó, Feras do Forró e Forró Peneirado (Happy-Hour)

QUANDO: 04/03 (Segunda-feira)

QUANTO: R$ 20 (Com nome na lista, não paga até 00h)

ONDE: Gargalo Sport Beer - Avenida Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, Vieiralves - Zona Centro-Sul.

HORÁRIO: 19h