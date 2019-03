É banda que fala? Veja onde a folia vai rolar na segunda em Manaus

As bandas continuam a animar os foliões nessa segunda-feira em todos os cantos de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - E a folia continua com bandas em todo canto da cidade nesse segunda-feita gorda em Manaus. É banda que você quer? Confira a agenda que o Portal EM TEMPO disponibiliza para você e seja feliz ate o sol raiar.



8h às 20h – Maranatha 2019 – Centro de Convenções Vasco Vasques, Av. Constantino Nery, 5001 – Flores

10h às 0h – Bloco das Cabritas de Manaus – Rua Nova do Prosamim (esquina com Waldemar Pedrosa e com Travessa Arthur Reis) – São Jorge1

2h às 0h – Banda Geração 80 da 14 – Rua Afonso Pena, 400 – Praça 14

12h às 0h – Banda do Taz Mania na Folia – Rua Casimiro de Abreu – Compensa II

14h às 0h – 17ª Banda de Carnaval Amigos da Folia – Rua Coronel Tabosa de Miranda, Núcleo III, Cidade Nova II (próximo à Panificadora Serpan)

14h às 0h – Bloco do Caldeira – Av. José Clemente – Centro

14h às 0h – Bloco do Madruga – Campo do CCSS, Rua Luís Otávio – Santa Etelvina (ao lado do terminal de ônibus das linhas 307 e 315)

15h às 0h – Banda da 5 – Rua 5 de Setembro, 574 – São Raimundo

15h às 23h – Banda Pererecas na Folia – Rua Eliodoro Botelho, Comunidade Lagoa Verde Distrito Industrial – Crespo16h às 0h – 19ª Banda de Carnaval Juventude Ativa – Av. Buriti – Coroado III

16h às 0h – Banda Amigos do Morro da Liberdade – Rua Amazonas com Av. São Pedro – Morro da Liberdade (próximo à Igreja Católica Coração Imaculado de Maria)

16h às 0h – Banda dos Fofos – Beco Benjamim Constant – Petrópolis

16h às 0h – Banda do Gigante – Rua Engenheiro Vilar Fiúza da Câmara – São José I (próximo ao 9º DIP)

16h às 0h – Banda Como o Que Cair – Rua Henrique Archer Pinto, 123 – Santa Luzia (atrás da Igreja Católica)

16h às 0h – Bloco das Bonecas – Rua Tamarindo – Jorge Teixeira

16h às 0h – Carnaval de Educandos – Galo de Educandos – Av. Lourenço Braga (entre a ruas dos Andradas e José Paranaguá) – Centro

17h às 0h – Banda Imperio do Mauá – Av. Rio Negro, 101 – Mauazinho18h às 0h – Banda da Mama – Av. Maués, entre Av. Tefé e Itacoatiara – Cachoeirinha

