Abertura do Carnailha agita Parintins com homenagem à Patixa Teló

Carnailha | Foto: Divulgação/Jossineias Farias

Parintins - Centenas de pessoas acompanharam domingo (3) na passarela do samba, na avenida Paraíba, Centro de Parintins (município distante 369 quilômetros de Manaus), a abertura do Carnailha 2019. A webcelebridade Patixa Teló foi homenageada no desfile e arrancou aplausos dos foliões.

A tradição que abre o Carnailha são os blocos irreverentes. Durante a noite de ontem e a madrugada desta segunda (4),10 blocos desfilaram. A festa teve início por volta das 20h e terminou às 02:30 da madrugada de hoje.

"Estamos trabalhando para transformar o Carnailha no segundo maior evento de Parintins e da região. Com isso, queremos aquecer a economia informal", disse o prefeito Frank Bi Garcia, que chegou ao local do desfile acompanhado da Miss Brasil 2018, Mayra Dias, com quem declarou por meio das redes sociais um romance.

Patixa durante o desfile de Carnaval em Parintins | Foto: Divulgação/Jossineias Farias

Patixa Teló

Dez blocos desfilaram ontem na passarela do samba. Mas, foi o bloco "Lagarto Salgado" que representa a comunidade da Francesa, Zona Leste de Parintins, que empolgou a multidão. O bloco homenageou Patixa Teló que "sambou na cara das gatinhas", como diz a marchinha do bloco.

O tradicional bloco "Chitara na Chapada" homenageou o promoter parintinense Frank Freitas e também embalou a passarela do samba.

Nesta segunda (4), o Carnailha continua com mais desfile dos blocos carnavalescos.

