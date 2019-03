Apuração é suspensa para revisão de notas do Grupo de Acesso A

Apuração ocorre no Sambódromo de Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - Após muita confusão e tumulto, com direito a troca de nome de agremiação na impressora, a apuração do Grupo de Acesso A foi suspensa temporariamente, na tarde desta segunda-feira gorda de Carnaval (4), no Centro de Convenções Sambódromo, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A comissão porta-voz do júri chegou a anunciar a agremiação Mocidade Independente do Coroado como campeã, mas, em seguida, o secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, disse que a apuração estava suspensa até que fossem analisadas com calma, nota a nota.

No entanto, a revisão, conforme pontuou Muniz, ocorrerá após a apuração das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval 2019.

A Escola de Samba Acadêmicos da Cidade Alta, que nesse primeiro anúncio não havia ficado entre as três primeiras, protestou após o resultado final e a comissão de julgamento voltou atrás.

Oito escolas de samba disputam o título do Grupo Especial do Carnaval 2019 em Manaus. O resultado será divulgado em instantes.

Edição: Isac Sharlon

