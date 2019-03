Irritado, presidente da Andanças de Cigano deixa sala de apuração

A apuração ocorre nesta segunda-feira (4) | Foto: Joandres Xavier/Em Tempo

Manaus - Vilson Benayon, presidente da Andanças de Ciganos, deixou a sala de apuração irritado por não ter seu pedido de leitura de indeferimento atendido pela mesa julgadora do Grupo Especial do Carnaval de Manaus. A apuração ocorre nesta segunda-feira (4), no Centro de Convenções Sambódromo, na Zona Centro-Oeste.

O pedido, em questão, se trata de cobrança da comissão composta pelas escolas de samba, que cobram mais investimentos para o Carnaval. "Apenas chegar e dizer que foi indeferido não adianta. Tem que dizer o por quê?", exclamou Benayon, que retornou à sala logo depois.

O presidente do júri esclareceu que o regulamento não obriga a leitura, e que ano passado esse ato acabou causando atraso maior na apuração. "A TV já está em seu tempo limite, e se formos ler a decisão irá causar grande atraso e perderemos a divulgação e transparência da apuração para o público", salientou a comissão de julgamento.

Bateria é o primeiro quesito de julgamento anunciado na apuração do Grupo Especial, que ocorre na tarde desta segunda (4).

Desfile

A Escola de Samba "Andanças de Ciganos" foi a segunda escola a descer a avenida na noite de sábado (2) no Sambódromo, em Manaus. O desfile da agremiação começou por por volta das 22 horas e trouxe como tema “De trabalhador a empresário, o sonho de ser um milionário", com o dourado reluzente do ouro.

A escola abordou pontos positivos e negativos na construção da vida de um milionário e a chave para o sucesso.



