'Mãe Zulmira' abençoa e Reino Unido conquista o tetracampeonato

A Reino Unido desfilou na madrugada de domingo (3) | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - O Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Reino Unido da Liberdade conquistou o tetracampeonato do Grupo Especial do Carnaval de Manaus 2019. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira gorda de Carnaval (4), durante a apuração das escolas de samba no Sambódromo de Manaus. A Grande Família ficou em 2º lugar e Aparecida em 3º.

Relembre o desfile

Após 30 anos do primeiro título na categoria especial, a Reino Unido da Liberdade levou para a avenida do samba, na madrugada de domingo (3), o tema “Tambores, crenças e costumes afro-brasileiros. A bênção mãe Zulmira”. O enredo comemora a primeira conquista da escola e homenageia a cultura negra.

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira gorda de Carnaval (4) | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Foi apostando na cultura afro-brasileira e realizando uma homenagem à Mãe Zulmira que a escola de samba conquistou mais um título para a comunidade do Morro da Liberdade.

Durante o desfile, foram apresentadas alas com conceitos ligados ao sofrimento dos negros, enquanto escravos no Brasil, a abolição da escravatura e a ascensão de figuras negras no país, com o legado deixado pelos negros até os dias atuais.

A "Mãe Zulmira" foi a personalidade responsável pelo primeiro título da Reino Unido em 1989. Na época, o tema foi "Mãe Zulmira, icônica Mãe de Santo do bairro Morro da Liberdade". A mãe de santo faleceu em 2007.

A comissão de frente da escola retratou o sofrimento dos africanos que chegaram ao Brasil em navios negreiros, acorrentados, para serem escravos.

Com 4.500 componentes, a Reino Unido é a escola que tem o maior número de foliões no desfile do Grupo Especial. Os brincantes estão distribuídos em 26 alas. A agremiação levou seis carros alegóricos. Familiares de Mãe Zulmira participam do desfile.

Em referência ao terreiro de Mãe Zulmira, antes de entrar no recuo, a bateria furiosa da verde e branca fez uma paradinha ao som de batuque. A bateria também parou em frente à arquibancada da torcida e cantou junto com a galera.

*Colaborou com informações: Raphael Tavares

Leia mais:

Em busca do tetra, Reino Unido traz 'Mãe Zulmira' para a avenida

Escolas do Grupo Especial de Manaus estão preparadas para o desfile