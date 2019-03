Seped monta espaço para PcDs no ‘Galo de Manaus 2019’

É a primeira vez que uma das mais tradicionais bandas carnavalescas da capital contará com um camarote acessível | Foto: Zeca Barcellos/Ascom

Manaus - A Secretaria de Estado dos Diretos da Pessoa com Deficiência (Seped) vai participar da banda ‘Galo de Manaus 2019’, na terça-feira (5) gorda de Carnaval, no Sambódromo, Zona Centro-oeste, oferecendo um camarote acessível, destinado às Pessoas com Deficiência (PcDs). A estrutura é a mesma disponibilizada pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) para os três dias dos desfiles das escolas de samba.

O organizador do evento, Théo Alves, contou que procurou a secretaria para que o espaço fosse disponibilizado. Para o empresário, quem faz um evento de grande porte não pode se preocupar apenas com parte do público e sim procurar atender a todos.

“Quem quer se divertir, tem total direito. E isso é para todos. A gente tem que buscar todas as formas possíveis de acessibilidade. E essa é a proposta do Galo, ser um evento inclusivo, que dê esse retorno para a sociedade”, disse Théo.

É a primeira vez que uma das mais tradicionais bandas carnavalescas da capital contará com um camarote acessível, permitindo que as pessoas com deficiência aproveitem a festa de maneira adequada e confortável.

Os perímetros das avenidas Pedro Teixeira e Loris Cordovil estarão fechados para o evento | Foto: Zeca Barcellos/Ascom

“A gente ficou muito feliz quando o Théo veio nos procurar. É por isso que lutamos, para que as pessoas nos enxerguem de forma positiva. A pessoa com deficiência pode e vai estar no lugar que ela quiser, seja no campo profissional ou para momentos de lazer”, destacou Viviane.

Os perímetros das avenidas Pedro Teixeira e Loris Cordovil estarão fechados para o evento, mas as pessoas poderão estacionar na Vila Olímpica de Manaus. De lá, a Seped disponibilizará uma van para fazer o transporte das pessoas com deficiência e do acompanhante para o Sambódromo. Ao todo, serão 20 servidores da secretaria trabalhando durante todo o evento.

Abordagem

Como nos desfiles das escolas de samba, equipes da secretaria estarão fazendo abordagens durante a banda carnavalesca para conferir a aplicabilidade da lei que garante os direitos das PcDs. As pessoas também serão questionadas sobre a existência da secretaria e informadas quanto à competência do órgão.

Galo de Manaus 2019

O “Galo Maluco Beleza” esse ano faz uma homenagem ao cantor e compositor Alceu Valença. O evento inicia às 14h e se estende até às 0h, com mais de 40 atrações e cinco palcos espalhados por todo o Sambódromo. A entrada no evento é gratuita.

