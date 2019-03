Sejusc realiza coleta de documentos perdidos no Carnaval em Manaus

Até o fim do Carnaval, o órgão realizará abordagens de conscientização nos principais blocos e bandas da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Durante o período de Carnaval, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), está promovendo atividades de conscientização sobre temas como violência contra a mulher, abuso sexual infantil e importunação sexual, além da coleta de documentos perdidos durante as festas.

As abordagens iniciaram durante os desfiles das escolas de samba, no Sambódromo, zona centro-oeste. O ônibus da mulher também marcou presença no evento, estacionado ao lado do bloco G. No interior do veículo, o público recebeu orientação sobre como proceder em casos de violência, contando com um atendimento personalizado, em que profissionais conversavam com as vítimas em cabines individuais. Além disso, os foliões receberam materiais de conscientização nos locais mais movimentados das festas.

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o objetivo do órgão é aproximar a população dos serviços oferecidos pelo Governo do Estado, levando as ações até o desfile, blocos e bandas da cidade.

“A nossa intenção, sob a orientação do governador Wilson Lima, é atender às necessidades da população e conscientizar a respeito das diversas formas de violência. Vale frisar que este é o primeiro Carnaval em que importunação sexual é tratada como crime, o que reforça a necessidade do debate sobre o assunto”, afirma a secretária.

A Sejusc conta ainda com postos de coleta de documentos perdidos. Os documentos encontrados no projeto “Achados e Perdidos” são divulgados no site da Sejusc - www.sejusc.am.gov.br - e podem ser resgatados no setor de Cidadania, localizado na sede da Sejusc, na Rua Bento Maciel, 2, Conjunto Celetramazon, bairro Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Blocos e bandas

Até o fim do Carnaval, o órgão realizará abordagens de conscientização nos principais blocos e bandas da capital. Nesta segunda-feira (4/3), as ações acontecerão no Bar do Caldeira, no Centro, e nas festas do bairro Glória, zona oeste. Na terça-feira (5/3), as equipes da Sejusc atuarão na banda do Galo de Manaus, no Sambódromo.

