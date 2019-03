Shopping de Manaus abre alas para os pets nesta terça de Carnaval

Um espaço de recreação com piscina de bolinhas e túnel agility também está sendo preparado para a diversão dos animais | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta terça-feira de Carnaval (5) é a vez dos pets caírem na folia, no Amazonas Shopping. O centro de compras promove o primeiro Baile Pet, com uma extensa programação para os bichinhos se divertirem. O evento acontece na Praça Central de Eventos, das 12h às 16h.

No baile, terá desfile de fantasias, brincadeiras e concurso para identificar o animal que mais parece com o dono. Um espaço de recreação com piscina de bolinhas e túnel agility também está sendo preparado para a diversão dos animais.

O gerente de Marketing do Amazonas Shopping, André Santi, explica que a programação foi toda pensada para garantir que os pets se divirtam com segurança. O baile terá muita música, no volume adequado para os animais, e é uma excelente oportunidade de diversão para os pets e seus donos.

*Com informações da assessoria

