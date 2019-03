Aproximadamente 12 mil foliões brincam o Bloco das Piranhas em Manaus

Sobre o local do evento, a organização afirmou que a segurança e o conforto do público estarão sempre em primeiro lugar e, por isso, o Podium foi escolhido para receber a 39ª edição | Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo Gordo de Carnaval (3), aproximadamente 12 mil pessoas se jogaram na 39ª edição do Bloco das Piranhas, considerado um dos mais tradicionais de Manaus. Pelo segundo ano consecutivo, o evento foi realizado no Podium da Arena da Amazônia, zona Centro-Sul da capital Amazonense. O tema da festa foi “Pra folia e alegria, não importa a fantasia”, o público levou a sério e não economizou na criatividade.

Sobre o local do evento, a organização afirmou que a segurança e o conforto do público estarão sempre em primeiro lugar e por isso, o Podium foi escolhido para receber também a 39ª edição.

“A nossa maior preocupação é a segurança do nosso público e por isso o Podium é uma casa que foi muito bem aceita pelos brincantes do Bloco das Piranhas, porque nos oferece uma estrutura incrível. E sobre a segurança, contamos com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, ambulância e ainda segurança privada, assim o povo chegou bem no nosso evento e voltou para casa em segurança também”, comentou Elizeu Bacelar, um dos organizadores do bloco.

Criatividade

Este ano, o público das Piranhas investiu pesado na fantasia e teve gente que formou grupos com mais de dez foliões, todos vestidos iguais. O objetivo era chamar a atenção, afinal de contas no Carnaval vale tudo para ganhar destaque e quanto mais cor, melhor. Com 15 integrantes, o grupo “Piranhetes” participa do Bloco das Piranhas há cinco anos e a cada edição inova na criatividade.

“Em 2019, assim como nos outros anos, não queríamos passar despercebidos e por isso resolvemos criar essa fantasia de líder de torcida na cor laranja, assim todos nos enxergam de longe, o que pra gente é o suficiente”, contou Marrison Modesto, 34, estilista.

Além de amigos, o evento reuniu muitas famílias, pessoas que conhecem a festa há muitos anos e algumas que curtiram pela primeira vez. Foi o caso da família da dona de casa Rosemeri Costa, 45, que foi com o esposo e a filha.

“Somos do Rio de Janeiro e moramos em Manaus há um ano, é o nosso primeiro Carnaval na cidade, vimos à propaganda do Bloco das Piranhas e resolvemos prestigiar o evento. Estamos adorando a festa, a segurança e principalmente o local, viermos curtir o Carnaval e ainda conhecemos a Arena da Amazônia, isso deixou tudo ainda mais sensacional”, comentou a dona de casa, que estava fantasiada de Branca de Neve.

Atrações

Animação da festa ficou por conta das bandas Loka Tentação, Vai Garotão, MC Picolé, Reantinho e Banda, Bloco Afro com Miltinho Cabocriolo e Cileno, Samba Kiss, Banda Impacto e Frutos do Pagode. E os foliões não tiveram descanso, no intervalo dos shows os DJs Adriano Brito, Sama, Layla Abreu, Saymo Martins, MC Picolé e Luciano Marques levaram muita música eletrônica, funk e axé.

“Agrademos a todos que vieram brincar com a gente, nós fazemos um trabalho com muita responsabilidade e foi por isso, que pelo segundo ano escolhemos o Podium da Arena da Amazônia para realizarmos esse evento, uma área onde oferecemos mais conforto e segurança para o nosso público. O Bloco das Piranhas é isso, 39 anos de muito sucesso, alegria e curtição”, disse Altemar Botelho (Teko), um dos organizadores do evento.

*Com informações da assessoria

