Saiba a classificação das Escolas de Samba no Carnaval 2019 em Manaus

A Escola de Samba Reino Unido da Liberdade se consagrou tetracampeã | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - O resultado foi anunciado na tarde desta segunda-feira (4) no Sambódromo, Zona Centro-Oeste de Manaus, com a leitura das notas dos jurados das três noites de apresentação. A Tradição Leste e a Legião de Bambas foram campeãs pelos Grupos de Acesso B e C, respectivamente.

A apuração das notas do Grupo A chegou a ser suspensa pela comissão, devido à divergência na leitura das notas dos jurados, mas, posteriormente, a Mocidade Independente do Coroado foi oficializada como campeã do grupo.

Sob as bênçãos da "Mãe Zulmira", a Escola de Samba Reino Unido da Liberdade se consagrou tetracampeã do Grupo Especial do Desfile Oficial do Carnaval de Manaus 2019.

A escola, que comemorou na avenida do Sambódromo os 30 anos da sua primeira vitória, defendeu o enredo “Tambores, Crenças e Costumes Afro-Brasileiros, a Benção Mãe Zulmira”, retratando a grandeza da influência africana no processo de formação da cultura afro-brasileira.

Em segundo lugar, ficou A Grande Família, e, em terceiro, a Mocidade Independente de Aparecida.

Confira a seguir a classificação completa:

Grupo Especial

1º - Reino Unido - 179,9 pontos

2º - A Grande Família - 179,8 pontos

3º - Aparecida - 179,5 pontos

4º - Vitória Régia - 179,3 pontos

5º - Andanças de Ciganos - 178,8 pontos

6º - Alvorada - 178,0 pontos

7º - Primos da Ilha - 177,9 pontos

8º - Vila da Barra - 177,3 pontos

Excepcionalmente este ano, não haverá decesso do Grupo Especial para o Grupo A.

Grupo de Acesso A

1º - Mocidade do Coroado - 176,3 pontos

2º - Unidos da Cidade Nova - 176,3 pontos

3º - Dragões do Império - 175,2 pontos

4º - Acadêmicos da Cidade Alta - 175,1 pontos

5º - Beija-Flor do Norte - 175,1 pontos

6º - Balaku Blaku - 174,1 pontos

7º - Sem Compromisso - 166,8 pontos

Grupo de Acesso B

1º - Tradição Leste - 177,1 pontos

2º - Presidente Vargas - 176,7 pontos

3º - Império do Hawaí - 173,0 pontos

4º - Unidos do Coophasa - 167,3 pontos

5º - Mocidade Independente da Raiz - 149,3 pontos

Grupo de Acesso C

1º - Legião dos Bambas - 172,7 pontos

2º - Ipixuna - 172,1 pontos

3º - Meninos Levados - 164,4 pontos

4º - Leões do Barão Açu - 164,4 pontos

5º - Império do Mauá - 150,1 pontos

