Banda da Redenção anima Carnaval nesta terça em Manaus

Manaus - ‘Contra o Feminicídio e a Violência Doméstica’ será tema da nona edição da Banda da Redenção, que espera reunir em torno de 10 mil foliões para festejar o Carnaval, na terça-feira Gorda (5), na Rua Gurupi, zona centro-oeste, a partir das 17h. A programação tem acesso gratuito.

A banda, que já é tradição, este ano vem abordando um tema que segundo o coordenador do evento, Geisetow Augusto, tem como objetivo alertar a sociedade para que a violência contra a mulher seja combatida. “Queremos mostrar nossa indignação e tristeza a respeito do que tem acontecido diariamente com nossas mulheres, elas merecem respeito é não maus-tratos”, comentou Augusto.

A programação tem início com a banda Bello Encontro, seguida da banda Gang do Forró e finaliza com o cantor Dion Brasil.

Para ter acesso à área VIP é preciso adquirir o abadá personalizado no valor de R$ 25 ou, se preferir, R$ 20, pista. As camisas estão sendo vendidas no Bar do Flamengo. Mais informações podem ser obtidas por meio do (92) 99201-6265.

História

A Banda da Redenção oi planejada em 2009 em uma conversa entre amigos da Rua Gurupi, localizada no bairro de mesmo nome. Mais somente em 2011 a folia foi realizada. Juntamente com o surgimento da banda, foi criado um mascote representado por um macaco, já que o bairro é conhecido popularmente por ‘Planeta dos Macacos’, por ter surgido a partir de uma invasão em uma área de mata, onde habitavam várias espécies de animas, inclusive macacos, segundo os moradores mais antigos do bairro.

