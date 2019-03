Veja programação de bandas para terça de Carnaval em Manaus

Um dos destaques será a banda do Galo que acontece no Sambódromo de Manaus | Foto: Sofia Lorrane/Divulgação

Manaus - Em Manaus, a folia continua nesta terça-feira (4) com bandas em todos os cantos da cidade.

Confira a programação das bandas para terça, com destaque para Banda do Galo, que acontece no sambódromo da capital e espera atrair milhares de pessoas.

8h às 20h – Maranatha 2019 – Centro de Convenções Vasco Vasques, Av. Constantino Nery, 5001 – Flores

9h às 0h – Banda do Alan Bambam – Rua 12ª – São José III

12h às 0h – Banda do Camelo – Rua Solimões, 83 – Santo Agostinho

12h às 23h30 – Banda da Caxuxa – Rua Parintins – Cachoerinha

12h às 0h – Bloco Siri Quer Pau – Rua São Vicente de Paula – São Raimundo

13h às 23h – Bloco das Bistecas – Rua 11 – São José II

14h às 0h – Banda das Cabritas – Rua Jardim Botânico – São Jorge

14h às 0h – Bloco dos Kretinu’s – Campo de Futebol, Rua Ria Xanxerê – Armando Mendes

14h às 0h – Banda do Pedrinho – Av. Ipase, em frente à Vila Militar – Compensa I

14h às 0h – Banda da Sarita – Av. Nossa Senhora de Fátima – Cidade de Deus

14h às 23h – Galo de Manaus – Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho, Sambódromo – Dom Pedro

15h às 0h – 25° Carnafolia da Colônia Antônio Aleixo – Rua Padre Mario – Colônia Antônio Aleixo

15h às 0h – Banda Baratas na Folia – Rua Magalhães Barata, 1019 – Betânia

15h às 0h – Bloco das Bundas Incubadas da Boca do Emboca – Rua Universal – Educandos

16h às 0h – Banda do Binladen – Rua 26 de Agosto, Riacho Doce – Cidade Nova I

16h às 0h – Banda Fura Olho – Rua Roraima – São José

16h às 23h – Bloco Amigos da Av. Aracy – Rua Paço Real – Japiim I

16h às 0h – Carnaval de Educandos – Galo de Educandos – Av. Lourenço Braga (entre a rua dos Andradas e a rua José Paranaguá) – Centro

17h às 0h – 5ª Edição do Bloco dos Borós – Rua 1° de Junho – Zumbi dos Palmares

17h às 0h – Banda Bizorgay – Av. Penetração I, Conjunto Canaranas – Cidade Nova

18h às 0h – Banda da Redenção – Rua Gurupi, s/n – Redenção

18h às 0h – Bloco das Virgens do Grande Vitória – Rua Paraíso, 234 – Grande Vitória.

