'Carna Kids' de Shopping na Zona Oeste continua até terça-feira

Manaus - Até esta terça-feira (05), a criançada pode se divertir com a programação do “Carna Kids”, no Shopping Ponta Negra. O evento é gratuito e acontece das 15h às 20h, no piso L2, próximo à loja Zara.

A programação inclui uma série de atividades como oficina de máscaras e de desenho e pintura de rosto. As brincadeiras ficam por conta dos personagens tradicionais do Carnaval, Colombina e Alerquim, que apresentam para a criançadas algumas curiosidades da festa mais popular do país.

No “Carna Kids” também não falta música. Uma bandinha de música anima o público com marchinhas carnavalescas como “Vassourinha”e “Se a canoa não virar”, além de músicas que fazem sucesso entre os pequenos foliões como “Uni-Duni-Tê”, “Superfantástico” e “He-man”.

Folia Pet

Os pets também terão programação de carnaval no Shopping Ponta Negra, no sábado (09). O evento acontece no aquário do G1, próximo à loja Riachuelo, das 17h às 20h.

Em parceria com a Organização Não-Governamental OBA, será realizado um evento para adoção de animais com a temática carnavalesca. Em meio a paetês e roupinhas coloridas, que estarão à mostra nos desfiles, haverá 12 filhotes e adultos que poderão ser levados para casa, caso os interessados preencham os requisitos necessários para adotar.

As inscrições estão sendo feitas no pet shop Pet Repet, localizado no piso L1 do shopping, mediante a doação de 5 sachês para cachorro e gato. A loja também estará oferecendo brindes como prêmios para os três primeiros colocados nos desfiles: o mais simpático, o mais original e o que apresentar maior desenvoltura.

A organização OBA existe há quase 15 anos e mantém um abrigo nas proximidades da capital, onde vivem cerca de 150 animais, a maioria cães (110) e outros 40 gatos.

Para o evento no Shopping Ponta Negra, estarão sendo levados filhores e adultos, pois a entidade percebeu uma boa aceitação para cães mais maduros. Estarão disponíveis ainda fotografias de outros animais que não participarão do evento, permitindo maior oportunidade para os que não puderem ser apresentados no desfile. “Já tivemos adoção por foto”, explica a voluntária da Ong, Sibila Osis.

Quem tiver a intenção de adotar algum animal deve ser maior de 18 anos e precisa levar documento de identidade, foto 3X4 e comprovante de residência, alem de passar por uma entrevista com a entidade. “Precisamos saber o espaço em que o animal vai morar e conhecer quem vai ficar com ele, e após assinar o termo de adoção, pedimos que esporadicamente nos enviem fotos ou vídeos, para acompanharmos a adaptação, por cerca de seis meses”, explica Sibila. Se tudo der certo, já sai de lá com o cãozinho ou gatinho. Todos os animais estão castrados, quando adultos, vacinados e vermifugados. Quanto aos filhotes a OBA se responsabilidade pela posterior castração.

No local também poderão ser feitas doações para a Ong, que é mantida pela generosidade das pessoas. Medicação, ração úmida, material de higiene e de limpeza, comedouros estão entre os itens necessários para o dia a dia. A entidade espera receber ainda ajuda com materiais de construção, para as obras de reforma que precisa realizar no canil. Parceira há dois anos, a marca de ração Confiança colabora doando uma tonelada por mês, o que tem sido bastante alentador para a entidade. “Não temos uma fonte de renda, ano passado fizemos mais de 40 doações, mas o abandono ainda é muito alto”, afirma a voluntária.

Esse é o primeiro evento do ano da OBA. “Esperamos fazer outro, pois os resultados são muito satisfatórios”, disse. Mesmo assim, existem os cães que são difíceis de conseguir adoção, devido ao estado deles, e são mantidos praticamente como residentes do abrigo. “Temos cachorro com 15 anos de idade, e outros sequelados, ou com problemas neurológicos, que ajudamos”, explica.

