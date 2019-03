Mais de 40 mil pessoas caem na folia no Bloco do Caldeira

Manaus - Mais de 40 mil pessoas se reuniram no Centro Histórico de Manaus no Bloco do Caldeira, nesta segunda-feira gorda de Carnaval (4). O evento contou com o apoio da Prefeitura de Manaus e integra a programação de Carnaval de Rua de Manaus, que segue até o fim deste mês.

A festa acontece na rua José Clemente, Centro, em frente ao Bar Caldeira, que tem 56 anos de atividade e é um dos mais tradicionais do Centro de Manaus, popular por ser ponto de encontro de artistas, escritores, formadores de opinião, entre outras personalidades. No comando da folia, que teve início às 15h e seguiu pela noite, está o proprietário do bar, Carbajal Gomes.

“Isso tudo só é possível graças ao apoio da Prefeitura de Manaus, que nos oferece essa estrutura maravilhosa de palco, sonorização, iluminação. Quando a banda iniciou, reuníamos entre 200 e 300 pessoas. Hoje colocamos 40 mil pessoas antes das 19h aqui no Centro. Sou muito grato a todo esse apoio e fico até emocionado, pela grandiosidade que esta festa tomou”, afirmou Carbajal.

Animando a folia, marcaram presença atrações como as Divas do Caldeira e banda Chargorfas, Demônios da Tasmânia, Pororoca Atômica, Bloco Stone Novo (que reúne no palco a cantora Marcia Novo e a banda The Stone Ramos) e a bateria da escola de samba Aparecida.

No meio do público, foliões de todas as idades chegaram cedo para não perder a animação da festa. “Sempre que posso eu venho ao bar e vim para o bloco cedo, para aproveitar os shows desde o começo. O que gosto daqui é essa animação, que vai do Carnaval tradicional e mistura todos os ritmos e tudo que é tipo de gente”, contou a comerciante Andréa Viana, que curtiu a festa ao lado do namorado e amigos.

Carnaval pela cidade

Em outras zonas da capital, bandas e blocos também reuniram suas comunidades para festejar o Carnaval de Rua de Manaus nesta segunda-feira gorda. Na zona Oeste, por exemplo, o Bloco das Cabritas animou os moradores do São Jorge, enquanto na zona Leste, a festa ficou por conta da Banda do Gigante, no bairro São José. A folia do feriado carnavalesco continua nesta terça (5), com mais de 20 bandas espalhadas pela cidade, incluindo eventos tradicionais, como o Galo de Manaus e o Carnaval de Educandos.

Até o fim de março, 110 bandas e blocos de rua terão passado pelas ruas da capital, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). A programação completa dos próximos eventos carnavalescos está disponível no Portal Viva Manaus, pelo link vivamanaus.com/carnaval2019.

*Com informações da assessoria.

