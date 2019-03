Após luta entre Diabo e Jesus, deputados acusam escola de intolerância

A representação e o embate de Satanás e Jesus na madrugada do último domingo (3) realizada durante o desfile da Gaviões da Fiel deixou os líderes da bancada evangélica irritada. A Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados disse, em nota divulgada nesta segunda-feira (4), estar bastante indignada com o embate em que o Diabo aparenta sair vitorioso.

Em nota a bancada manifestou “profunda indignação e repúdio ao espetáculo” que foi apresentado pela escola de samba do Corinthians, que levou para a avenida a releitura do samba-enredo de 1994, “A Saliva do Santo e a Serpente do Veneno”.

Para o deputado federal e presidente da bancada religiosa, Lincoln Portela (PR), “uma apresentação pública ofensiva e desrespeitosa a todos nós, cristãos, ao vilipendiar e escarnecer o Senhor Jesus Cristo e a nossa fé”.



Ainda de acordo com a nota assinada por Lincoln Portela: “Entendemos que aquela apresentação não é arte, é crime. Nenhum direito é absoluto, logo o direito à manifestação artística não se sobrepõe à inviolabilidade da consciência e da crença”.

Durante entrevista para uma rede de televisão, o coreógrafo da Gaviões da Fiel, Edgar Junior, disse que o objetivo do embate entre Jesus e o Diabo era chocar a todos. “Alcançamos nosso objetivo que era mexer com a polêmica Jesus e o Diabo e a fé de cada um.”

“Manifestações dessa natureza estimulam o desrespeito e a intolerância, caminho inverso àquele que nós, brasileiros, estamos buscando consolidar continuadamente”, afirmou a bancada evangélica.

