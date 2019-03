Mancha Verde é a campeã do carnaval de São Paulo pela 1ª vez

A grande campeã do carnaval de São Paulo em 2019 é a Mancha Verde. É o primeiro título da escola. Vai-Vai e Acadêmicos do Tucuruvi foram rebaixadas. A apuração das notas aconteceu na tarde desta terça-feira (4), no Sambódromo do Anhembi.

A escola levou o troféu com desfile sobre a princesa africana Aqualtune, avó de Zumbi dos Palmares, e discutiu escravidão, direitos de negros e mulheres e intolerância religiosa na avenida.

Relembre alguns destaques:

- Viviane Araújo completou seu 13º ano como rainha da bateria, vestida como uma princesa africana

- Uma ala tinha passistas com mãos acorrentadas e barrigas de grávidas, representando escravas reprodutoras. Outra tinha um mar vermelho de sangue dos escravos

- A agremiação, que foi criada a partir da torcida organizada do Palmeiras, botou seus 3.000 componentes para retratar abusos sofridos pelos negros africanos trazidos para o Brasil e obrigados a abandonar suas religiões.

- Nos carros, atores encenavam momentos de tortura e punições aos quais os escravos eram submetidos no Brasil. No último deles, um enorme busto de ferro, que será doado ao Museu Afro Brasil, representava Zumbi dos Palmares.

Leia mais:

Saiba a classificação das Escolas de Samba no Carnaval 2019 em Manaus

Festa da vitória reúne 20 mil foliões na Reino Unido da Liberdade