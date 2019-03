Tuiuti homenageia ex-presidente e puxa gritos por 'Lula Livre'

Com o enredo "O Salvador da Pátria", a escola de samba Paraíso do Tuiuti homenageou o ex-presidente Lula na madrugada desta segunda-feira (4), no segundo dia de desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro. "Do nada um bode vindo lá do interior, destino pobre, nordestino sonhador, vazou da fome, retirante ao Deus dará, soprou as chamas do dragão do mar", diziam os versos que contagiaram a avenida.

Durante entrevistas para jornais, emissoras de televisão e portais, o carnavalesco da escola, Jack Vasconcelos, já havia antecipado a homenagem ao ex-presidente Lula. “Vocês que fazem parte dessa massa irão conhecer um mito de verdade: nordestino, barbudo, baixinho, de origem pobre, amado pelos humildes e por intelectuais, incomodou a elite e foi condenado a virar símbolo da identidade de um povo. Um herói da resistência!”.

O bode ao qual se refere a letra é o bode Ioiô, personagem real das ruas de Fortaleza, onde chegou pelas mãos de um retirante que fugia de uma grande seca no interior cearense, em 1915. Carismático e popular, Ioiô perambulava pelas ruas da capital. Fazia diariamente o mesmo trajeto, da Praia do Peixe, à Praça do Ferreira; ao cair da tarde, voltava pelo mesmo caminho daí o nome Ioiô.

