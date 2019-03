Banda do Galo reúne milhares no sambódromo de Manaus

Manaus - Milhares de pessoas foram ao sambódromo de Manaus nesta terça-feira (5) gorda de carnaval para curtir a tradicional banda do galo que acontece há 16 anos. Foram quarenta atrações divididas entre um palco e dois trios elétricos, que animaram o público presente.

De acordo com o organizador do evento, Theo Alves, neste ano, por questão de segurança e orientação do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a banda foi realizada no Sambódromo.

"Nós atingimos um número de brincantes jamais visto na história da banda. Por orientação viemos para o Sambódromo, onde há uma maior segurança. Lá na avenida das Torres não estávamos seguros, aqui a estrutura é totalmente outra", completou Theo.

Theo Alves, organizador do Galo de Manaus | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

A brincadeira e a fantasia entre os foliões foi marca registrada no local, a foliã Brenda Cardoso disse que a ida da banda para o sambódromo foi uma escolha certa feita pela organização.

"A localização é privilegiada, perto das principais vias da cidade. Eu vim com a minha família, meu esposo e duas filhas e estamos nos divertindo bastante. A música é boa, não tem brigas e toda a minha família pode se divertir", relatou Brenda.

O vendedor de bebidas Roger Santos disse que a época de carnaval é uma das melhores do ano. Durante o período de 1º de fevereiro até a presente data, o vendedor disse que já conseguiu arrecadar o que arrecadava em três meses.

"Em um mês, vendendo próximo a casa de shows eu faturava em torno de 2 mil por mês, somente com o carnaval consegui triplicar esse valor e até o fim do período festivo, espero conseguir levar uma boa renda extra para dentro de casa", disse Roger.

Os foliões brincaram até às 00h, horário permitido pelos órgãos de fiscalização. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) esteve no local realizando a orientação para motoristas que trafegavam pela avenida Pedro Teixeira, que estava interditada sentido Constantino Nery.

Edicão: Bruna Chagas

