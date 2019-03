Fora de Manaus, Carnaboi arrasta 30 mil torcedores em Parintins

O Carnaboi foi aberto pelo grupo Canto da Mata, que neste ano completa 25 anos de sucesso | Foto: Yuri Pinheiro

Parintins – Aproximadamente 30 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar do Amazonas, lotaram, nessa terça-feira (5), as arquibancadas da avenida Paraíba, no Centro de Parintins (município distante 369 quilômetros de Manaus). Os foliões participaram da terceira edição do Carnaboi, que encerrou o Carnailha 2019.

O prefeito Frank Bi Garcia disse que, neste ano, que o evento superou as duas primeiras edições realizadas nos anos anteriores (2017 e 2018).

"Foi sucesso desde domingo até ontem à noite, o que vimos na avenida mostrou que o nosso Carnailha já se torna o segundo maior evento do interior do Estado, perdendo apenas para o Festival Folclórico dos bois Caprichoso e Garantido", disse.

O Carnaboi foi aberto pelo grupo Canto da Mata, que neste ano completa 25 anos de sucesso, e o ex-apresentador do Caprichoso, Júnior Paulain. Depois foi a vez de Israel Paulain, Edmundo Oran, Tony Medeiros, Arlindo Júnior, Sebastião Júnior e David Assayag. Carlinhos do Boi fechou a programação já na madrugada desta quarta-feira de cinzas (6).

Ao contrário da disputa no Festival Folclórico, quando as cores ficam bem divididas, no Carnaboi há uma verdadeira interação entre torcedores de Caprichoso e Garantido.

"Aqui o Carnaval é diferente, o que vale é a alegria", disse o universitário Eládio Neto.

Para o apresentador do Garantido, Israel Paulain, o Carnaboi, antigamente apresentado em Manaus, voltou para Parintins e hoje cresce a cada ano.

"O Carnaboi é nosso e vai se tornar um Festival Folclórico fora de época", disse.

Quem também comemorou o sucesso da noite foi o apresentador do Caprichoso, Edmundo Oran. Ele disse que está surpreso com o crescimento do evento a cada ano.

