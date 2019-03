Bandas e blocos pós-carnaval agitam bairros neste fim de semana

Com apoio da Prefeitura de Manaus, neste fim de semana acontecerão sete bandas e blocos | Foto: Divulgação

Manaus - A folia momesca ainda não acabou e a programação do Carnaval de Rua de Manaus seguirá até o fim do mês de março. Com apoio da Prefeitura de Manaus, neste fim de semana acontecerão sete bandas e blocos, entre elas a 7ª Banda Só Fuleiros, Bloco do Litrão, Bloco Tira Ressaca Vai que Cola, Banda da Marechal e 13º Bloco do Feijão do Zumbi dos Palmares 3, em diferentes zonas da cidade.

Iniciando a festa às 13h, neste sábado (9), a “7ª Banda Só Fuleiros” acontecerá na rua 59, no bairro Cidade Nova, zona Norte. Simultaneamente, o “Bloco Tira Ressaca Vai que Cola” ocorrerá na rua Teixeira de Queiroz, no Zumbi, zona Leste, e seguindo o mesmo horário de abertura da folia, o “Bloco Amigos da Zuíla” festejará na rua Mayouruna, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

Na zona Oeste, a folia será na Compensa 1, com o “Bloco do Litrão”, que começará às 14h, e contará com show da Banda Impakto.

“Desde dezembro do ano passado, as pessoas ficam empolgadas e já começam a perguntar se nosso bloco vai acontecer. Anos atrás, esse bloco acontecia na garagem da minha casa, no bairro Compensa, mas acabou crescendo e este ano teremos a 8ª edição”, destacou Nilton Correia, um dos organizadores do bloco.

Domingo

Já na manhã de domingo (10), o Carnaval iniciará por volta de 11h com a “Banda do Pangaré Gaiato e Enxerido”, na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, zona Sul. E, na tarde do mesmo dia, a “Banda da Marechal” chegará a sua 12ª edição, trazendo os grupos Feras do Forró, Rabo de Vaca e Dennys Salvador na programação.

“A festa vai começar às 14h, e ao longo da tarde as atrações musicais tocarão forró, swingueira, marchinhas, hits de carnaval e demais estilos musicais. Estamos com uma estimativa de público de 500 foliões”, declarou.

E fechando a programação de domingo, os embalos de Carnaval ficarão por conta do “13º Bloco do Feijão do Zumbi dos Palmares 3”, que terá início às 15h, na rua Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares 3, zona Leste.

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento (Manauscult), o Carnaval de Rua de Manaus contará com 110 bandas e blocos até o fim deste mês de março, e a entrada para todos os eventos é gratuita. Confirma a programação completa por meio do link: https://vivamanaus.com/carnaval2019/.

