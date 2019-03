Bandas encerram Carnaval de Rua de Manaus 2019 neste fim de semana | Foto: David Batista

Manaus - Neste fim de semana, três bandas encerram a folia momesca que teve início ainda em fevereiro com 110 bandas e blocos ganhando as ruas com apoio da Prefeitura de Manaus. No sábado, (23), e domingo, (24), a Banda da rua Santa Isabel, zona Oeste, 11ª Banda da Tira Ressaca Rosas da Noite, zona Norte, e a Banda Kibarato, zona Leste, encerram oficialmente a programação.



Em sua 7ª edição, a Banda da rua Santa Isabel irá acontecer no sábado (23), às 15h, na rua Rubídio (antiga rua Santa Isabel), no bairro Vila da Prata. Trazendo em seu reportório diferentes ritmos musicais como axé, samba, marchinhas e outros, a banda tem uma estimativa de público de aproximadamente 1 mil pessoas.

“No dia do evento, também haverá um concurso para as duas melhores fantasias. As premiações para o primeiro e segundo lugar são surpresas, sendo assim, serão reveladas no dia da festa. Estamos contando com a presença de todos”, destacou Wendell Gomes, um dos organizadores da banda.

Ainda no início da noite de sábado, às 18h, será a vez da Banda Tira Ressaca Rosas da Noite assumir a festa, na rua Atlético Paranaense com Leopardo, bairro Cidade de Deus. Já no domingo (24), encerrando a programação do ano, a Banda Kibarato começará a festa a partir das 15h, na rua Penetração 2, bairro São José Operário 2.

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Carnaval de Rua de Manaus contou com 110, com entrada gratuida em todos os eventos.

