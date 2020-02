Manaus Fantasy Kids leva a criançada para o Bailinho das Galáxias

Manaus - A maior festa a fantasia de Manaus terá uma versão infantil. O “Manaus Fantasy Kids – O Bailinho das Galáxias” acontece no dia 23 de fevereiro (domingo) com realização da M1 Eventos, a partir das 16h, no Diamond Convencion Center, na avenida do Turismo, 1425, no Tarumã, com uma extensa programação dedicada aos baixinhos.

A versão infantil do Manaus Fantasy contará com uma ambientação especial e espacial. E a animação da banda Di Bubuia, a presença de diversos personagens infantis, brincadeira diversas, um buffet livre com comidinhas, que as crianças adoram e, também, um show especial com DJ e um show com o palhaço Goiabada.

Os ingressos para a folia infantil custam R$ 55 (1° lote/meia) e estão inclusos um buffet livre com comidinhas e guloseimas que vão fazer a alegria da criançada. Os bilhetes para a festa espacial já estão disponíveis nas centrais de vendas da Oba Ingressos, localizadas nos shoppings: Amazonas, Manauara e Sumaúma, ou na loja Bandeirão (Vieiralves)

Mas, os papais, mamães, vovós e vovós que preferem comodidade, podem optar pela compra no site www.obaingressos.com.br ou nos totens de autoatendimento das Óticas Vejas nas unidades do Centro, Alvorada, São José e Manôa.

Com um musical infantil, a banda Di Bubuia vai animar a meninada. Eles têm 20 anos de formação e 15 deles dedicados ao público infantil. Eles ficaram conhecidos na cidade de Manaus por unir ao seu ritmo, objetos reciclados como: latas, brinquedos e instrumentos produzidos a partir do lixo, o que a fez diferente das demais bandas com o conceito de sustentabilidade e educação.

Atualmente, a banda é composta pelos músicos: Milena di Castro (vocais e brinquedos), Emine Assis (vocais e efeitos), Marcos Chaves (vocais e contrabaixo), Frank Saboia (guitarra e violão), Márcio Lima (violão 12 cordas), Álvaro Nascimento (trompete), Marcus Vinicius di Castro (percussão), Voulner Sá (baterista de panelas), enquanto Moleke divide a percussão com Alê Werneck.

O repertório do grupo é um show à parte, eles cantam desde músicas autorais até os compositores consagrados da MPB como: Toquinho, Vinicius de Moraes e Raul Seixas. Não poderiam ficar de fora as canções infantis e também algumas composições do Palavra Cantada, Balão Mágico e muitos clássicos

Recreação

O grande diferencial do Manaus Fantasy Kids será a recreação infantil, que é uma boa alternativa para os papais que querem levar seus pequenos para se divertir na folia com mais conforto, tranquilidade e diversão.

Segundo Fabio Baía, produtor do evento, o bailinho terá uma equipe de recreadores especializados que desenvolverá atividades específicas para cada faixa etária, garantindo apenas a diversão com segurança e muita alegria. “Brincadeiras, alegria e muita diversão. Assim será o Manaus Fantasy Kids. Os pequenos vão aproveitar a festa com jogos interativos e criativos. Teremos muitas opções para a criançada se divertir!”, diz.

Concurso de fantasia

Como no Manaus Fantasy, a garotada também participará do concurso de fantasia. A versão Kids contará com uma equipe técnica que escolherá as melhores produções divididas por faixa etárias.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local do evento, entre as 16h e 17h do dia do concurso. Entre os critérios que serão analisados estão originalidade, desenvoltura e alegoria. O diferencial deste concurso é que não haverá premiação em dinheiro, apenas brinquedos para meninos e meninas, divididos em faixa etária.

“Queremos que as crianças tenham uma tarde de muita diversão. O carnaval infantil é um momento para que as nossas crianças também participem desta festa de alegria e confraternização”, conclui Baía.

Manaus Fantasy Kids - O Bailinho das Galáxias

Onde: Diamond Convencion Center (Av. do Turismo, 1425, Tarumã)

Quando: 23 de fevereiro, Domingo de Carnaval, às 16h.

Ingressos: R$ 55 (1° Lote/Meia) com buffet infantil livre incluso.

Vendas físicas: Oba Ingressos, localizados nos shopping Amazonas, Manauara, e Sumaúma; ou loja Bandeirão (Vieiralves).

Vendas online: www.obaingressos.com.br.

Informações: (92) 99482-6986.





